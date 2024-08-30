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Волгоградская прокуратура добилась ремонта входа в парк Гагарина

В Краснооктябрьском районе привели в порядок арку с колоннадой в одном из общественных пространств.

Входную группу обновили в парке имени Гагарина.

Работники прокуратуры проверили, соблюдает ли требования законодательства муниципальное учреждение культуры в Краснооктябрьском районе.

В надзорном ведомстве установили, что арка с колоннадой центрального входа в парк Гагарина находится в ненадлежащем состоянии. Проверка показала, что на объекте есть множество сколов облицовки.

Ремонтом арки долгое время никто не занимался, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. Надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений в адрес директора муниципального учреждения. Входную группу в парк имени Гагарина привели в порядок.

Прокуратура