Пробки в Иркутске 30 августа вечером достигли максимальных 10 баллов

Пробки в Иркутске 30 августа 2024 года вечером устроили настоящий коллапс на дорогах. На данный момент карты показывают, что они установились на отметке 10 баллов. Ситуацию, к тому же, ухудшил дождь.
На данный момент стоит весь центр Иркутска, выезд на Качугский тракт со стороны улицы Рабочего штаба, Глазковский мост, бульвар Рябикова и еще несколько автодорог. Большая очередь из машин образовалась на улице Трактовой. Пробка достигла нескольких километров.
Вечера пятницы почти всегда встречают водителей областного центра подобным. Сегодня ничего не изменилось. Информации о том, через какое время ситуация на дорогах стабилизируется, на данный момент нет. Вот такие пробки в Иркутске 30 августа 2024 года вечером.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области прогнозируют сильные дожди и грозы.