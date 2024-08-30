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Пробки в Иркутске 30 августа вечером достигли максимальных 10 баллов

Десятибалльные пробки в Иркутске образовались 30 августа вечером.
Источник: Комсомольская правда

Пробки в Иркутске 30 августа 2024 года вечером устроили настоящий коллапс на дорогах. На данный момент карты показывают, что они установились на отметке 10 баллов. Ситуацию, к тому же, ухудшил дождь.

Пробки в Иркутске 30 августа 2024 года вечером

На данный момент стоит весь центр Иркутска, выезд на Качугский тракт со стороны улицы Рабочего штаба, Глазковский мост, бульвар Рябикова и еще несколько автодорог. Большая очередь из машин образовалась на улице Трактовой. Пробка достигла нескольких километров.

Вечера пятницы почти всегда встречают водителей областного центра подобным. Сегодня ничего не изменилось. Информации о том, через какое время ситуация на дорогах стабилизируется, на данный момент нет. Вот такие пробки в Иркутске 30 августа 2024 года вечером.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области прогнозируют сильные дожди и грозы.