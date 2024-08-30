Пробки в Иркутске 30 августа вечером достигли максимальных 10 баллов

Вечера пятницы почти всегда встречают водителей областного центра подобным. Сегодня ничего не изменилось. Информации о том, через какое время ситуация на дорогах стабилизируется, на данный момент нет. Вот такие пробки в Иркутске 30 августа 2024 года вечером.