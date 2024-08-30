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Пожарных и спасателей Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

В Ростовской области пожарные и спасатели начали работать в режиме повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перевели в режим повышенной готовности «из-за аномально высоких температур». Об этом сообщил директор ДПЧС региона Павел Нудгин.

— Оборудованы временные пожарные посты. На вооружении есть вся необходимая техника. Мониторить обстановку помогают камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город», — рассказал Павел Нудгин.

Сейчас на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 областных спасателей и пожарных.

Решение о вводе режима повышенной готовности приняли из-за чрезвычайной пожароопасности, которая вызвала на 24% больше ландшафтных пожаров, чем годом ранее. При этом площадь выгоревших территорий в этом году по сравнению с предыдущим периодом сократилась на 37%.

Напомним, с 28 апреля 2024 года в Ростовской области ввели особый противопожарный режим. Пока он действует нельзя жечь сухую растительность и палить костры. Нарушителей наказывают по административной статье.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем. Сообщить о пожаре можно по номеру «112».