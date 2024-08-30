Пожарных и спасателей Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Решение о вводе режима повышенной готовности приняли из-за чрезвычайной пожароопасности, которая вызвала на 24% больше ландшафтных пожаров, чем годом ранее. При этом площадь выгоревших территорий в этом году по сравнению с предыдущим периодом сократилась на 37%.