Новая туристическая зона появится на юге Красноярского края

На юге Красноярского края хотят обустроить новую туристическую зону. Об этом стало известно из заключения историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
«Эколого-рекреационный комплекс “Перово”» появится на территории Перовского кластера нацпарка «Шушенский бор» рядом с местами, связанными с сибирской ссылкой Владимира Ленина.
Как указано в документах экспертизы, сейчас привлекательное для туристов место практически не оборудовано доступной и удобной инфраструктурой — есть только информационные таблички и протоптанные тургруппами тропинки.
В будущем там организуют экотропу под названием «Историко-культурное наследие Шушенского. Крестьянский шалаш XIX века» — установят входную группу, деревянные настилы и информационный пункт, обустроят парковку, туалеты и мусорки.
Также благоустроят территории у озера Перово и Перовскую поляну. На ней построят домики для туристов и администрации объекта, места для установки палаток. На выходе к водоему появятся понтоны.
Кроме того, проект предусматривает обустройство музея «Крестьянский дом» и облагораживание его территории. Там установят качели, скамейки и деревянные настилы.
Отметим, что «Сосновый бор» в Шушенском признан объектом культурного наследия федерального значения «Сосновый бор». Именно там любил гулять Ленин вместе со своей женой Надеждой Крупской во время ссылки.