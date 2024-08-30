Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая туристическая зона появится на юге Красноярского края

На юге Красноярского края хотят обустроить новую туристическую зону «Эколого-рекреационный комплекс “Перово”».

На юге Красноярского края хотят обустроить новую туристическую зону. Об этом стало известно из заключения историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

«Эколого-рекреационный комплекс “Перово”» появится на территории Перовского кластера нацпарка «Шушенский бор» рядом с местами, связанными с сибирской ссылкой Владимира Ленина.

Как указано в документах экспертизы, сейчас привлекательное для туристов место практически не оборудовано доступной и удобной инфраструктурой — есть только информационные таблички и протоптанные тургруппами тропинки.

В будущем там организуют экотропу под названием «Историко-культурное наследие Шушенского. Крестьянский шалаш XIX века» — установят входную группу, деревянные настилы и информационный пункт, обустроят парковку, туалеты и мусорки.

Также благоустроят территории у озера Перово и Перовскую поляну. На ней построят домики для туристов и администрации объекта, места для установки палаток. На выходе к водоему появятся понтоны.

Кроме того, проект предусматривает обустройство музея «Крестьянский дом» и облагораживание его территории. Там установят качели, скамейки и деревянные настилы.

Отметим, что «Сосновый бор» в Шушенском признан объектом культурного наследия федерального значения «Сосновый бор». Именно там любил гулять Ленин вместе со своей женой Надеждой Крупской во время ссылки.

туризм и отдых