Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликована культпрограмма на День города в Волгограде

Волгоград в предстоящие выходные отметит День города. Как сообщает V102.RU, праздничные мероприятия стартуют 31 августа с масштабного кинофестиваля под открытым небом на Центральной набережной, а завершатся 1 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Смотрите программу и выбирайте самое интересное для себя.

31 августа.

Интерактивная площадка «Кино под открытым небом» — 12:00 — 18:00 — верхняя терраса наб. 62-ой Армии.

Кубок России по маунтинбайку — 10:00 — 18:00 — парк 70-летия Победы, площадка велотриала.

Выставка-продажа картин волгоградских художников — 12:00 — 17:00 — Волгоградский городской парк.

Ярмарка мастеров — 11:00 — 20:00 — Волгоградский городской парк.

Праздничная программа «В ритме любимого города» — 16:00 −18:00 — площадка перед ДК Тракторозаводского района.

1 сентября.

Волгоградский полумарафон — гандикап — 09:00 — 13:00 — нижняя терраса наб. 62-ой Армии.

Автопробег «Волгоград-435» — 10:30 — 11:00 — нижняя терраса наб. 62-ой Армии.

Военно-историческая реконструкция «Сталинградский привал» — 12:00 — 18:00 — верхняя терраса наб. 62-ой Армии.

Парусная регата «Кубок Сталинграда» — 12:00 — 18:00 — акватория Волги.

Выставка домашних животных «Мои верные друзья» — 12:00 — 15:00 — верхняя терраса наб. 62-ой Армии.

Молодежный флэшмоб «Вальс» — 12:00 — 12:30 — верхняя терраса наб. 62-й Армии у фонтана «Искусство».

4-е спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» — 14:00 — 18:30 — ЦПКиО.

Выставка-ярмарка «Арбат» — 16:00 — 19:00 — наб. 62-й Армии, 2 В (амфитеатр, прилегающая территория).

Интерактивный театр «Царицын — Сталинград — Волгоград» — 18:00 — 19:00 — «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» (ул. Даугавская, 1).

«уРОКи РОКа». Волгоградские рок-группы «Obsene Jokes» и «План Б» — 17:00 −19:00 — Волгоградский городской парк.

Open-air — 21:00 — 23:00 — Волгоградский городской парк.

Праздничная программа «Мой город — моя семья!» — 18:00 — 20:00 — парк «Семейный».

праздники