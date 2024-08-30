Опубликована культпрограмма на День города в Волгограде

Смотрите программу и выбирайте самое интересное для себя.
31 августа.
Интерактивная площадка «Кино под открытым небом» — 12:00 — 18:00 — верхняя терраса наб. 62-ой Армии.
Кубок России по маунтинбайку — 10:00 — 18:00 — парк 70-летия Победы, площадка велотриала.
Выставка-продажа картин волгоградских художников — 12:00 — 17:00 — Волгоградский городской парк.
Ярмарка мастеров — 11:00 — 20:00 — Волгоградский городской парк.
Праздничная программа «В ритме любимого города» — 16:00 −18:00 — площадка перед ДК Тракторозаводского района.
1 сентября.
Волгоградский полумарафон — гандикап — 09:00 — 13:00 — нижняя терраса наб. 62-ой Армии.
Автопробег «Волгоград-435» — 10:30 — 11:00 — нижняя терраса наб. 62-ой Армии.
Военно-историческая реконструкция «Сталинградский привал» — 12:00 — 18:00 — верхняя терраса наб. 62-ой Армии.
Парусная регата «Кубок Сталинграда» — 12:00 — 18:00 — акватория Волги.
Выставка домашних животных «Мои верные друзья» — 12:00 — 15:00 — верхняя терраса наб. 62-ой Армии.
Молодежный флэшмоб «Вальс» — 12:00 — 12:30 — верхняя терраса наб. 62-й Армии у фонтана «Искусство».
4-е спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» — 14:00 — 18:30 — ЦПКиО.
Выставка-ярмарка «Арбат» — 16:00 — 19:00 — наб. 62-й Армии, 2 В (амфитеатр, прилегающая территория).
Интерактивный театр «Царицын — Сталинград — Волгоград» — 18:00 — 19:00 — «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» (ул. Даугавская, 1).
«уРОКи РОКа». Волгоградские рок-группы «Obsene Jokes» и «План Б» — 17:00 −19:00 — Волгоградский городской парк.
Open-air — 21:00 — 23:00 — Волгоградский городской парк.
Праздничная программа «Мой город — моя семья!» — 18:00 — 20:00 — парк «Семейный».