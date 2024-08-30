Синоптики назвали самый жаркий и холодный День знаний в Челябинской области

«Первое сентября 2022 года оказалось самым теплым днем в сентябре за всю историю наблюдений — максимальная температура воздуха поднималась до 35−37 градусов», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.
Весь месяц был необычно теплым в 1957 году — средняя температура равнялась плюс 15,8 градуса, что соответствует августу. Дневные температуры постоянно держались выше 20, осадков почти не наблюдалось.
Самым холодным месяцем за период наблюдений стал следующий 1958 год. Весь месяц шли дожди, средняя температура воздуха составила плюс 6 градусов.
«Бабье лето обычно короткое, в среднем от двух до семи дней. Также различают два периода антициклональной теплой погоды: ранняя — устанавливающаяся в конце августа, которая наблюдается сейчас, и более поздняя — со второй половины сентября. Короче становятся дни, длиннее и холоднее ночи, и к концу сентября световой день уменьшается на шесть часов относительно летнего периода», — говорится в комментарии.
Из осенних процессов к числу наиболее значительных можно отнести осенние заморозки, а также переход фазы осадков из жидких в твердые, и сопровождающие этот процесс гололедные явления.
По данным Гидрометцентра России, в сентябре 2024 года среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается плюс 8−12, что около нормы (9−12 градусов). Месячное количество осадков предполагается также около нормы (21−57 мм).