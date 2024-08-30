Синоптики назвали самый жаркий и холодный День знаний в Челябинской области

«Бабье лето обычно короткое, в среднем от двух до семи дней. Также различают два периода антициклональной теплой погоды: ранняя — устанавливающаяся в конце августа, которая наблюдается сейчас, и более поздняя — со второй половины сентября. Короче становятся дни, длиннее и холоднее ночи, и к концу сентября световой день уменьшается на шесть часов относительно летнего периода», — говорится в комментарии.