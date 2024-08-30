В Набережных Челнах бассейн закрыли на 20 суток из-за кишечной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
У посетителя фитнес-центра обнаружили острую кишечную инфекцию. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выявили серьезные нарушения санитарных норм. В помещениях водоподготовки была антисанитария. Кроме того, у персонала отсутствовали медосмотры.
Лабораторные исследования показали, что вода в бассейне не соответствует нормам по микробиологическим показателям.
Индивидуальному предпринимателю, который отвечает за деятельность спортивного объекта, были предъявлены обвинения в административном правонарушении и временно запрещена деятельность. Городской суд принял решение о закрытии бассейна на 20 суток.