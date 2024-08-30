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В Набережных Челнах бассейн закрыли на 20 суток из-за кишечной инфекции

В Набережных Челнах, бассейн в фитнес-центре «Фитнес Хаус» закрыли на 20 суток из-за антисанитарии.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

У посетителя фитнес-центра обнаружили острую кишечную инфекцию. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выявили серьезные нарушения санитарных норм. В помещениях водоподготовки была антисанитария. Кроме того, у персонала отсутствовали медосмотры.

Лабораторные исследования показали, что вода в бассейне не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

Индивидуальному предпринимателю, который отвечает за деятельность спортивного объекта, были предъявлены обвинения в административном правонарушении и временно запрещена деятельность. Городской суд принял решение о закрытии бассейна на 20 суток.