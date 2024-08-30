На пляжах Омска больше не будет спасателей

В Омске с 1 сентября официально заканчивается пляжный сезон.
«С городских пляжей уберут зонтики, прекратится подача воды в питьевые фонтанчики и души, спасательное оборудование будет направлено на хранение», — сообщил мэр города Сергей Шелест.
Также глава города призвал всех по-прежнему соблюдать на прибрежных зонах чистоту и порядок. Несмотря на наступление осени омичи продолжают приходить на пляжи для занятий спортом, прогулок отдыха.
Отметим, что неофициально купальный сезон в Омске уже и так закончился. Последние две недели в городе стоит прохладная погода.