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На пляжах Омска больше не будет спасателей

Они отправятся в отпуск до весны.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с 1 сентября официально заканчивается пляжный сезон.

«С городских пляжей уберут зонтики, прекратится подача воды в питьевые фонтанчики и души, спасательное оборудование будет направлено на хранение», — сообщил мэр города Сергей Шелест.

Также глава города призвал всех по-прежнему соблюдать на прибрежных зонах чистоту и порядок. Несмотря на наступление осени омичи продолжают приходить на пляжи для занятий спортом, прогулок отдыха.

Отметим, что неофициально купальный сезон в Омске уже и так закончился. Последние две недели в городе стоит прохладная погода.