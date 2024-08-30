В Калининградскую область прибыл ошеломляющий поток туристов — глава Российской гостиничной ассоциации

«Очень большое количество рейсов в регион. В гостиницах всё заполнено. По внутреннему туризму в принципе потрясающая ситуация. Наконец-то россияне изучат страну и будут ездить по разным местам. <…> Количество мест для размещения растёт, но оно не поспевает за ростом турпотоков во всех регионах», — сказал Лямшин. Концентрация туристов в регионах также повлияла на цены в отелях. За год стоимость одной ночи в пятизвёздочной гостинице подорожала более чем на 20%.