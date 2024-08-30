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В Калининградскую область прибыл ошеломляющий поток туристов — глава Российской гостиничной ассоциации

В гостиницах почти не осталось свободных мест.

Источник: РИА "Новости"

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин назвал ошеломляющим поток туристов, который в 2024 году нахлынул в Калининградскую область. Об этом он рассказал НСН.

«Очень большое количество рейсов в регион. В гостиницах всё заполнено. По внутреннему туризму в принципе потрясающая ситуация. Наконец-то россияне изучат страну и будут ездить по разным местам. <…> Количество мест для размещения растёт, но оно не поспевает за ростом турпотоков во всех регионах», — сказал Лямшин. Концентрация туристов в регионах также повлияла на цены в отелях. За год стоимость одной ночи в пятизвёздочной гостинице подорожала более чем на 20%.

Туроператор рассказал, куда предпочитают ходить на экскурсии жители Калининградской области.

туризм и отдых