Холероподобную микрофлору обнаружили в реке Темерник в Ростове

В реке Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили «типичную для этого времени года» холероподобную микрофлору. Об этом информирует управление Роспотребнадзора.
— Сейчас проводятся углубленные лабораторные исследования, их выполняют специалисты противочумного института и регионального центра гигиены и эпидемиологии, — говорится на сайте Роспотребнадзора.
При этом специалисты подчеркивают, что эпидобстановка в регионе сейчас стабильная, и показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений.
К слову, холероподобную микрофлору в Темернике выявляли и в прошлом году. Тогда и сейчас во избежание острых кишечных инфекций ростовчанам рекомендовали кипятить воду, не набирать воду в рот во время купания в реке, а также регулярно мыть руки с мылом.
Добавим, в этом августе похожие рекомендации также были обращены к жителям Цимлянского района. В этой территории пробы воды из водоемов не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам.