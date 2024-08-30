Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Холероподобную микрофлору обнаружили в реке Темерник в Ростове

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о холероподобной микрофлоре в реке Темерник.

Источник: Комсомольская правда

В реке Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили «типичную для этого времени года» холероподобную микрофлору. Об этом информирует управление Роспотребнадзора.

— Сейчас проводятся углубленные лабораторные исследования, их выполняют специалисты противочумного института и регионального центра гигиены и эпидемиологии, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

При этом специалисты подчеркивают, что эпидобстановка в регионе сейчас стабильная, и показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений.

К слову, холероподобную микрофлору в Темернике выявляли и в прошлом году. Тогда и сейчас во избежание острых кишечных инфекций ростовчанам рекомендовали кипятить воду, не набирать воду в рот во время купания в реке, а также регулярно мыть руки с мылом.

Добавим, в этом августе похожие рекомендации также были обращены к жителям Цимлянского района. В этой территории пробы воды из водоемов не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам.