Холероподобную микрофлору обнаружили в реке Темерник в Ростове

К слову, холероподобную микрофлору в Темернике выявляли и в прошлом году. Тогда и сейчас во избежание острых кишечных инфекций ростовчанам рекомендовали кипятить воду, не набирать воду в рот во время купания в реке, а также регулярно мыть руки с мылом.