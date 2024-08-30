В Челябинске на улице Овчинникова возобновят движение транспорта

«Движение транспорта по улице Овчинникова, где ведутся подготовительные работы по строительству стройплощадки для скоростной линии Метротрамвая, откроют 1 сентября с 20:00. Будет обеспечена возможность проезда по одной полосе в каждом направлении».
В ведомстве уточнили, что работы на данном участке продолжатся.
На улице Овчинникова начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии Челябинска, а также один из этапов подготовительных работ по устройствк стартового котлована.
Проезд планировалось открыть 1 июля, но срок пришлось сдвинуть.