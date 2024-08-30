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В Челябинске на улице Овчинникова возобновят движение транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа, ФедералПресс. В Челябинске движение транспорта на улице Овчинникова возобновят 1 сентября. Проезд был закрыт из-за подготовительных работ к строительству скоростной линии метротрамвая.

«Движение транспорта по улице Овчинникова, где ведутся подготовительные работы по строительству стройплощадки для скоростной линии Метротрамвая, откроют 1 сентября с 20:00. Будет обеспечена возможность проезда по одной полосе в каждом направлении».

сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

В ведомстве уточнили, что работы на данном участке продолжатся.

На улице Овчинникова начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии Челябинска, а также один из этапов подготовительных работ по устройствк стартового котлована.

Проезд планировалось открыть 1 июля, но срок пришлось сдвинуть.