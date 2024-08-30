В Свердловской психбольнице открылось первое в области детское отделение

В отделении будут помогать детям от 12 до 18 лет, у которых диагностированы расстройства психики без выраженных нарушений поведения. Для этого будут проводить групповую терапию, заниматься психообразованием детей и их родителей.
«В отделение мы готовы принять детей и подростков с расстройствами адаптации, тревожностью, нарушениями сна, фобиями, паническими атаками, соматоформными расстройствами, депрессией и с другими нарушениями невротического спектра», — сказала заведующий общепсихиатрическим отделением для обслуживания детского населения № 4 СОКПБ Полина Ракульцева.
Для лечения будут подбирать необходимое соотношение медикаментозного и терапевтического подхода. Врачи готовы уделить особое внимание медико-социальной реабилитации детей, чтобы обеспечить их комфортное и безопасное нахождение в обществе.
Ранее сообщалось, что в Тюмени за год покончить с собой пытались 363 подростка. Основными причинами такого поведения у детей становятся конфликты с родителями или неудачи в романтических отношениях.