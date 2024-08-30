Губернатор Беглов открыл движение по Московско-Дунайской транспортной развязке

Помимо социальной и транспортной инфраструктуры, для жителей намыва создают парки и сады. Так, горожане имеют возможность погулять в сквере имени Володина и на благоустроенной набережной реки Смоленки. А в это время специалисты продолжают работы по созданию Линейного парка. Подробнее в нашем материале.