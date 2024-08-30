Губернатор Беглов открыл движение по Московско-Дунайской транспортной развязке

Один из важнейших объектов города, ввода которого петербуржцы ждали несколько лет, разгрузит сразу два района: Московский и Фрунзенский, а также обеспечит транспортную связь главных магистралей на юге Петербурга.
Беглов отметил, что развязка продемонстрировала слаженность совместной работы федерального правительства и петербургских властей.
«Это один из крупных объектов, которые город построил в рамках национального проекта “Безопасные качественные автомобильные дороги”», — подчеркнул градоначальник.
Специалисты выполняли работы в два этапа. Первый был закончен в декабре прошлого года. Итогом стало открытие движения по путепроводу левого направления длиной 650 метров. Работы на правом путепроводе сегодня также закончены, отметил Беглов.
Общая длина развязки составляет 1460 метров. Специалисты уже оборудовали пешеходные тротуары, установили павильоны. Также вдоль трассы идет велодорожка. В настоящее время идет возведение двух подземных пешеходных переходов с лифтами для людей с ограниченными возможностями.
Губернатор напомнил, что на днях для автомобилистов открыли новый съезд на Шкиперской развязке ЗСД и новые магистрали на намывных территориях Васильевского острова. Благодаря этому путь до центра Северной столицы сократился на 20 минут.
Развитие новых территорий ВО привлекает все новых и новых жителей. Эксперты прогнозируют, что численность населения этой части города к следующему году достигнет отметки в 50 тысяч человек.
Помимо социальной и транспортной инфраструктуры, для жителей намыва создают парки и сады. Так, горожане имеют возможность погулять в сквере имени Володина и на благоустроенной набережной реки Смоленки. А в это время специалисты продолжают работы по созданию Линейного парка. Подробнее в нашем материале.