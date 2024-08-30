Прочесывают улицы и публикуют ориентировки: В Новочеркасске второй день ищут 15-летних девочку и мальчика

Уже вторые сутки в Новочеркасске ищут пропавших подростков. Как сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону», о местонахождении 15-летних Матвея Бавазова и Дарины Москалец ничего не известно с ночи 29 августа.
— Мы думаем, что примерно в половине первого ночи дочь вылезла через окно, — поделилась мама девочки Ольга в разговоре с «КП — Ростов-на-Дону». — Накануне вечером мы не отпустили ее гулять.
Прямо сейчас женщина, другие родственники ребят и просто неравнодушные жители прочесывают территорию. По словам источника, к поискам подключилась полиция.
Дарина учится в девятом классе, у нее есть младшая сестра. Родители не ожидали такого от старшего ребенка. Они очень переживают за свою девочку и уже сбились с ног ее искать.
Матвей поступил на первый курс Новочеркасского промышленно-гуманитарного колледжа. Родные парня тоже бьют тревогу и рассылают ориентировки во все городские паблики Новочеркасска. Фотографии ребят расклеены по всему городу.
— Матвею на вид 15 — 16 лет, его рост — 174 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые и коротко подстриженные, глаза карие, — описывают родные в ориентировке внешность парня. — В день исчезновения был одет в белую футболку с черно-красным рисунком, коричневые шорты в темный горошек, черные кроссовки. С собой у него был мобильный телефон в сером корпусе.
— Дарине на вид тоже 15 — 16 лет, она худощавого телосложения, рост — 174 сантиметра, волосы светло-русые с мелированием длиной ниже плеч, серые глаза, а на лице есть следы от ветряной оспы, — поделились родственники школьницы. — Была одета в бело-серую рубашку в полоску с длинными рукавами, белый или черный топ, серые шорты, бежевые кроссовки. Взяла с собой белую сумку, а также телефон в светлом корпусе в розовом чехле.
Ни Матвей, ни Дарина никогда раньше не уходили из дома, и их семьи беспокоятся, что они могли попасть в беду. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении подростков, их родные просят сообщить в полицию по номеру 102.
Отметим, официальной информации о ситуации пока не поступало.