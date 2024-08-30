Прочесывают улицы и публикуют ориентировки: В Новочеркасске второй день ищут 15-летних девочку и мальчика

— Дарине на вид тоже 15 — 16 лет, она худощавого телосложения, рост — 174 сантиметра, волосы светло-русые с мелированием длиной ниже плеч, серые глаза, а на лице есть следы от ветряной оспы, — поделились родственники школьницы. — Была одета в бело-серую рубашку в полоску с длинными рукавами, белый или черный топ, серые шорты, бежевые кроссовки. Взяла с собой белую сумку, а также телефон в светлом корпусе в розовом чехле.