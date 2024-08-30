Звук узнал, какая музыка напоминает россиянам о школе

HiFi-стриминг Звук провел онлайн-опрос к 1 сентября и выяснил, какие звуки и музыка ассоциируются у россиян со школой. В проекте участвовал 1241 респондент из 16 регионов России.
Большинство (62%) респондентов заявили, что не забудут звук школьного звонка. 28% упомянули музыку со школьных дискотек, у 27% в памяти навсегда останется голос любимой учительницы, а у 17% — звон лопаты, с которым дворники по утрам, пока собираешься в школу, убирали снег. 12% россиян назвали звук скрежета мелом по школьной доске. Также некоторые вспомнили звук от удара мяча в физкультурном зале (16%), шорох болоневых штанов зимой (10%) и скрип резиновой подошвы по линолеуму — той самой, от которой на полу оставались черные полоски (3%).
Интересно, что 62% россиян признались, что хотели бы на один день вновь оказаться в школе. В то время как 38% опрошенных отозвались о школьных годах нелестно и не выразили желания вернуться в ту пору.
Больше половины респондентов (61%) вспоминают школьные дискотеки с ностальгией. Более того, 30% сказали, что всегда танцевали на дискотеках и ждали этого дня. Еще треть не танцевали на вечеринках, хоть и любили на них бывать. 24% посещали подобные мероприятия со скукой. 15% выпускников старались избегать дискотек.
Треть россиян со школьными годами связывают советские песни о школе, а еще 31% назвал композиции, которые любили в школьные годы.
Среди лидеров «школьных» треков: «Школьный вальс» (1950) Исаака Дунаевского, песни «Школьная пора» (1995) Татьяны Овсиенко, «Школьные годы чудесные» (1956) на стихи Евгения Долматовского и хиты данс-поп-коллектива «Руки Вверх!». Кроме того, ностальгические воспоминания у выпускников вызывают композиции «Наташка-первоклашка» (1973), «Учат в школе» (1973) и «Знаешь ли ты» (2007) певицы МакSим.
А еще Звук подумал о тех, для кого школьные годы идут прямо сейчас. Стриминг собрал аудиокниги из списка литературы на лето в разделе «Учимся» и разделил их по классам с 1-го по 11-й. Школьники, не успевшие прочитать заданные произведения, могут прослушать книги в аудиоформате. Скорость воспроизведения удобно регулируется, можно выбрать х2.
Ранее HiFi-стриминг Звук выяснил, какие песни россияне скачивают чаще всего.