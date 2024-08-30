Звук узнал, какая музыка напоминает россиянам о школе

Большинство (62%) респондентов заявили, что не забудут звук школьного звонка. 28% упомянули музыку со школьных дискотек, у 27% в памяти навсегда останется голос любимой учительницы, а у 17% — звон лопаты, с которым дворники по утрам, пока собираешься в школу, убирали снег. 12% россиян назвали звук скрежета мелом по школьной доске. Также некоторые вспомнили звук от удара мяча в физкультурном зале (16%), шорох болоневых штанов зимой (10%) и скрип резиновой подошвы по линолеуму — той самой, от которой на полу оставались черные полоски (3%).