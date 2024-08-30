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Строительство школы на ул. Ярославского в Иркутске идет с опережением графика

Объект посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на улице Ярославского продолжается строительство новой школы, которая сможет принять 1550 учеников. Ход работ проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

На строительство самого большого учебного учреждения в областном центре из бюджетов всех уровней будет выделено более 3,7 млрд рублей. Строители докладывают о том, что работают с опережением графика и здание будет готово к 1 сентября следующего года. Уже возведены каркасы блоков, работы стараются выполнять параллельно во всех помещениях.

— Для жителей микрорайона Ново-Ленино новая школа — долгожданный объект, — отметил Игорь Кобзев. — Сегодня необходимо приложить все усилия для того, чтобы профинансировать работы, которые запланированы на следующий год. Важно, что уже сейчас прорабатывается вопрос транспортной доступности и благоустройства.

Мэр Иркутска подтвердил, что эту территорию будут развивать комплексно: идет проектирование детского сада, новых домов, куда будут переселять граждан из аварийного жилья, будут прокладываться необходимые инженерные коммуникации и дороги.

Будущая школа будет состоять из девяти блоков, рядом появятся спортивная и игровая площадки, организуют пространство для проведения школьных мероприятий. В самом же здании будет все необходимое для полноценного развития детей: бассейн, актовый и спортивный залы, столовая, медкабинет, библиотека.