Строительство школы на ул. Ярославского в Иркутске идет с опережением графика

На строительство самого большого учебного учреждения в областном центре из бюджетов всех уровней будет выделено более 3,7 млрд рублей. Строители докладывают о том, что работают с опережением графика и здание будет готово к 1 сентября следующего года. Уже возведены каркасы блоков, работы стараются выполнять параллельно во всех помещениях.