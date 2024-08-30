«Плакала, когда смотрелась в зеркало»: сибирячка похудела на 20 кг без изнуряющих диет и подсчета калорий

— Я никогда столько не весила. Даже во время беременности, восемь лет назад, у меня было всего лишь 3,5 лишних кило, а тут все 20! Конечно же мне абсолютно не навилось мое отражение в зеркале. Обтягивающая и короткая одежда смотрелась на мне уже не так как раньше, поэтому я отдавала предпочтение размеру оверсайз. А еще я все чаще оставалась дома, не хотела никуда выходить, так как чувствовала себя некомфортно из-за лишнего веса. Замкнулась в себе. Начала выпадать из тренировочного процесса. Мне казалось, что нужно сначала похудеть, а уже потом идти в зал.