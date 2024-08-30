«Плакала, когда смотрелась в зеркало»: сибирячка похудела на 20 кг без изнуряющих диет и подсчета калорий

Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Екатерина Демидова из Иркутска весила больше 70 килограммов при росте 162 сантиметра. Причем такой вес яркая блондинка набрала даже не во время беременности, как многие женщины, а из-за нежелания и усталости придерживаться правил полезного питания. Вскоре срывы и переедания привели к тому, что сибирячке пришлось все чаще надевать одежду размера «оверсайз», чтобы спрятать несовершенства своей фигуры. Но однажды Екатерина решила взять себя в руки, вернула тело мечты и даже осуществила давнее желание — выступила в конкурсе фитнес-бикини и стала чемпионкой. Подробности — в КП-Иркутск.
Устала считать калории.
— Следить за своим весом я начала еще с подросткового возраста. Тогда как раз были популярны в соцсетях сообщества, где худенькие и спортивные девушки выкладывали фотографии своей идеальной фигуры. Я всегда была стройной, но мне хотелось выглядеть еще лучше, иметь плоский живот, талию. Поэтому с 14-лет я перепробовала всевозможные диеты.
В итоге Екатерина начала придерживаться правильного питания: четко отслеживала нормы белков, жиров и углеводов в своем рационе, взвешивала продукты и рассчитывала размеры порций. Вдобавок к этому несколько раз в неделю посещала тренажерный зал.
— Так было несколько лет. И в какой-то момент мне так это сильно надело. Мне казалось, что вся моя жизнь крутится вокруг еды. Я все время думала, что я ем сейчас, что приготовить на завтра и т.д. Устала от этих бесконечных расчетов. Начались срывы. Пыталась взять себя в руки и снова вернуться к привычному образу жизни, но не получалось.
Жареное, соленое, копченое, выпечка… Екатерина перестала ограничивать себя в выборе продуктов. Сибирячка начала постепенно набирать лишний вес. Через полтора года встала на весы и ахнула: +20 килограммов!
— Я никогда столько не весила. Даже во время беременности, восемь лет назад, у меня было всего лишь 3,5 лишних кило, а тут все 20! Конечно же мне абсолютно не навилось мое отражение в зеркале. Обтягивающая и короткая одежда смотрелась на мне уже не так как раньше, поэтому я отдавала предпочтение размеру оверсайз. А еще я все чаще оставалась дома, не хотела никуда выходить, так как чувствовала себя некомфортно из-за лишнего веса. Замкнулась в себе. Начала выпадать из тренировочного процесса. Мне казалось, что нужно сначала похудеть, а уже потом идти в зал.
Стала чемпионкой по бодибилдингу.
Екатерина понимала, что нужно возвращать былую форму. В социальных сетях сибирячка нашла Ивана Савушкина, который работает коучем по образу жизни и помогает всем желающим похудеть. К тому же мужчина готовит девушек для участия в чемпионате по бодибилдингу. А это, признается Екатерина, было ее давней мечтой.
— Я написала ему и начала свой путь. На тот момент я понимала, что считать калории и есть по пять раз в день с моим режимом работы я больше уже не могу (Екатерина работает руководителем коммерческого отдела в мебельной компании). Поэтому подход, который мне предложили, мне очень понравился. Я оставила два полноценных приема пищи в день, отказалась от углеводов и мучного, оставила лишь много овощей, преимущественно зеленого цвета, мясо, рыбу, яйца, морепродукты. При этом я чувствовала насыщение! Первое время было сложно отказаться от выпечки, особенно я люблю хлеб. Но я узнала несколько альтернативных рецептов по его приготовлению.
Помимо этого, Екатерина сменила посещение качалки на занятия по кроссфиту, где начала готовиться к выступлению в чемпионате. Первые результаты пришли очень быстро. Уже за первые четыре недели сибирячка потеряла около 7 килограммов, почти половину лишнего веса. За несколько месяцев ей удалось вернуть себе прежнюю фигуру и накачать мышцы.
— Потеряла −20 кило. Ушел лишний жир, фигура подтянулась. Впервые за все время что я занимаюсь спортом, я увидела, как изменились руки. Обычно они худеют в последнюю очередь. А тут я увидела красивые, худые и рельефные руки. Я была очень довольна результатом!
«Хочу оставаться в форме всегда!».
Весной 2023 года сибирячка вышла на сцену и завоевала второе место в категории «фитнес-бикини». Своим результатом Екатерина очень довольна.
— Цели получить первое место не было, я хотела просто попробовать себя и свои силы. Это было больше преодолением себя, потому что я очень боюсь публичных выступлений. А еще это было дополнительной мотивацией к тому, чтобы не бросить похудение. Больше участвовать в подобного рода мероприятиях я не планирую, все-таки для этого требуется более тщательная подготовка.
Сейчас вес Екатерины составляет 53 килограмма. Она гордо носит одежду размера ХS и очень довольна своим внешним видом.
— Теперь я только мечтаю о том, чтобы оставаться в форме круглый год. Не худеть перед праздниками, поездкой на море или к фотосессии. А знать, что в любой момент, я могу надеть купальник и не переживать по поводу своего внешнего вида!