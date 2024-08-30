В Екатеринбурге поймали 37 уклонистов за два дня

В Екатеринбурге поймали 37 осужденных, находящихся в розыске за уклонение от наказания. Рейды прошли с 28 по 29 августа. Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
— Один из уклонистов от отбывания наказания, студент (должен был самостоятельно следовать к месту отбытия наказания) одного из вузов Екатеринбурга, находился в гостях у своего знакомого в один из летних теплых вечеров. Будучи под воздействием алкогольных напитков, не удержался от соблазна и при выходе из квартиры прихватил с собой сумку с личными вещами товарища, — рассказали в региональном ведомстве.
Молодому человеку было назначено наказание в виде принудительных работ. Однако проходить он их не стал. Из-за этого студента объявили в розыск. Его удалось найти.
Другой задержанный после шумного застолья прилег отдохнуть дома, а проснулся уже в СИЗО. Он был осужден по части 1 статьи 157 УК РФ — «Неуплата средств за содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ему также назначили исправительные работы. Мужчина так и не приступил к исполнению наказания. За это его объявили в розыск. Решается вопрос о замене наказания на лишение свободы.