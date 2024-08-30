В Екатеринбурге поймали 37 уклонистов за два дня

— Один из уклонистов от отбывания наказания, студент (должен был самостоятельно следовать к месту отбытия наказания) одного из вузов Екатеринбурга, находился в гостях у своего знакомого в один из летних теплых вечеров. Будучи под воздействием алкогольных напитков, не удержался от соблазна и при выходе из квартиры прихватил с собой сумку с личными вещами товарища, — рассказали в региональном ведомстве.