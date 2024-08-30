В Уфе со 2 по 8 сентября отключат горячую и холодную воду. Плановые отключения связаны с с заменой оборудования и переврезкой водовода.
Как сообщили в «Уфаводоканале», без воды останутся жители домов на ул. Зорге, Степана Кувыкина и Делегатской.
Список адресов следующий:
ул. Новосибирская, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21;
ул. В. Делегатская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26;
ул. Н. Делегатская, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18, 20, 22;
ул. Зорге, 9/3, 9/6;
ул. Б. Гражданская, 35, 35а,
ул. М. Гражданская, 35/а;
ул. Ст. Кувыкина, 16/1, 16/2 и 16/3.
Горожан просят подготовиться к временным неудобствам.