Оплату проезда в метро «по взгляду» запустили в Казани в День республики

Технология реализована Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ). Чтобы оплатить поездку «взглядом», необходимо предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем нужно привязать оплату по биометрии к банковскому счету в мобильном приложении «СБПэй». Сделать это можно в несколько кликов. В дальнейшем при проходе в метро в Казани использовать «СБПэй» не понадобится, пассажиру достаточно будет посмотреть в специализированный терминал на турникете.