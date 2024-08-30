В омских школах появились новые учебники по истории региона

Министр образования Омской области Иван Кротт сообщил, что в школы региона поступают новые учебные пособия «География Омской области».
Кротт отметил, что учебники будут использоваться как на уроках географии, так и во внеурочной работе со школьниками. Учебное пособие было разработано с авторским коллективом Омского педуниверситета.
В первой части рассказывается о природных условиях, ресурсах и населении Омской области. Во второй части содержится информация о природных особенностях Омской области, интересные факты и загадки.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что знание истории родного региона крайне важно, особенно в современное время, когда западные противники России пытаются исказить и переписать историю нашей страны.