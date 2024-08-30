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Продажа алкоголя 1 сентября 2024 в Ростове-на-Дону: можно ли купить спиртное в День знаний

В День знаний в Ростове ограничат розничную продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В День знаний на территории Ростова-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. При этом праздник и соответствующие ограничения переносятся на понедельник, 2 сентября. Об этом предупреждает городская администрация.

— Запрет установлен областным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что ограничения не должны касаться продажи сидра, пуаре и медовухи в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли.

В целом же все детские праздники в Ростовской области обходятся без розничной продажи алкоголя. В такие дни спиртное можно купить только в ресторанах и кафе. За нарушение законодательства продавцам грозит крупный административный штраф.

Напомним, в этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, проведут в закрытых помещениях. Ранее губернатор Василий Голубев проинформировал жителей о запрете в Ростовской области проведения массовых мероприятий на открытом воздухе.

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