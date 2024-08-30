В Пермском крае сообщили о погибших в ходе СВО земляках

О гибели земляков в ходе СВО на Украине сообщили администрации территориальных образований Пермского края. При выполнении боевых задач погибли четверо военнослужащих из Прикамья.
Администрация Ординского муниципального округа сообщила о гибели в зоне ЧСВО 12 мая 2024 года Канисева Андрея Павловича. С земляком простились 30 августа в Ординском Доме культуры.
В сельском клубе поселка Юбилейный Сивинского муниципального округа 30 августа прошла церемония прощания с погибшим радиотелефонистом-гранатометчиком Ждановым Сергеем Сергеевичем. Погибшему военнослужащему было 42 года, он родился 29 декабря 1981 года.
Администрация Губахи сообщила о гибели Муслимова Ахмаджона Ганиевича. Прощание с земляком состоится 31 августа в ДК «Северный» поселка Углеуральский.
В этот же день, 31 августа, пройдут похороны погибшего в СВО жителя Александровского муниципального округа 31-летнего Серина Андрея Сергеевича, он родился 12 мая 1993 года. Церемония прощания состоится в ДК «Химик» поселка Всеволодо-Вильва.
Администрация территориальных образований Пермского края выражают соболезнования родным, близким и друзьям погибших земляков.