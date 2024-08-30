В Пермском крае сообщили о погибших в ходе СВО земляках

В этот же день, 31 августа, пройдут похороны погибшего в СВО жителя Александровского муниципального округа 31-летнего Серина Андрея Сергеевича, он родился 12 мая 1993 года. Церемония прощания состоится в ДК «Химик» поселка Всеволодо-Вильва.