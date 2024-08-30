День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков: На «Самбекских высотах» перезахоронили 88 бойцов

День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в регионе, несмотря на запрет массовых мероприятий на открытом воздухе, не могли не отметить. Спустя ровно 81 год, когда 30 августа 1943 года наши бойцы выбили с донской земли врага, на «Самбекских высотах» были перезахоронены с почестями 88 солдат. Церемонию приурочили к 81-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.