День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков: На «Самбекских высотах» перезахоронили 88 бойцов

День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в регионе, несмотря на запрет массовых мероприятий на открытом воздухе, не могли не отметить. Спустя ровно 81 год, когда 30 августа 1943 года наши бойцы выбили с донской земли врага, на «Самбекских высотах» были перезахоронены с почестями 88 солдат. Церемонию приурочили к 81-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.
По словам главы региона, поисковикам удалось установить имя одного из погибших героев, в итоге с ним смогли простить его родные.
— Удалось узнать имя уроженца слободы Большая Орловка Трофима Ильича Ковалева. На церемонию приехали его родные, в том числе дочь Вера Трофимовна. Ей поисковики отряда «01 регион» передали личные вещи отца, которые были найдены при нем, — рассказал глава региона.
Всего на «Самбекских высотах» теперь покоятся 582 воина, на сегодня известны имена 32 красноармейцев.
Напомним, годовщина освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков отмечается сегодня, 30 августа. В этот день в 1943 году врага окончательно выбили из региона.
Последним освобожденным донским городом был Таганрог, его оккупация длилась 683 дня.