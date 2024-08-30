Ученый объяснил, почему в Екатеринбурге так много тополей

Об этом заявил директор института заочного обучения Уральского государственного лесотехнического университета, доцент кафедры экологии и природопользования Артем Попов.
«Тополь очень быстро формирует зеленые пространства, это свойство позволило озеленить большие участки тогдашнего Свердловска, ныне Екатеринбурга. Но любое преимущество имеет свою негативную сторону. Тополь — очень быстростарящееся дерево. Поскольку наши тополевые посадки развивались несколько десятилетий в агрессивной городской среде, сейчас они начинают постепенно приходить в упадок. По-хорошему, если бы у нас без перебоев десятилетиями работали специализированные структуры, которые то распускались в 90-е годы, то снова создавались, то мы бы имели под пологом тополевых посадок какие-то более дорогие, разнообразные, медленнорастущие, теневыносливые виды», — отметил он в разговоре с ЕАН.
Ученый подчеркнул, что местами в городе это реально происходит. В некоторых районах есть липы, вязы, которые любят затенение в молодом возрасте. Сейчас они уже готовы к тому, чтобы выскочить из-под прикрытия тополей.
«При этом мы получим не голое пространство, а пространство, которое уже оформлено и озеленено. Однако в большинстве мест в Екатеринбурге под сенью тополей ничего нет, уберете их — получите голое пространство, в котором некомфортно», — пояснил представитель УГЛТУ.
Полную версию интервью с Артемом Поповым об озеленении городов читайте на сайте ЕАН в ближайшее время.