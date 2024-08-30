Дожди прогнозируют в Ростовской области 1 сентября

— Ночь пройдет без существенных осадков, но утром и днем по югу возможен небольшой дождь. Ветер будет восточным и северо-восточным 7−12 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с, — сообщается на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.