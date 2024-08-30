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Дожди прогнозируют в Ростовской области 1 сентября

Стало известно, какая погода ожидается в Ростовской области 1 сентября.

Сейчас в Олбани: +19° 2 м/с 60% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Дожди ожидаются местами по Ростовской области 1 сентября 2024 года. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.

— Ночь пройдет без существенных осадков, но утром и днем по югу возможен небольшой дождь. Ветер будет восточным и северо-восточным 7−12 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с, — сообщается на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Добавим, температура воздуха в ночь на 1 сентября должна установиться в районе +18−23 градусов, по северу и востоку региона будет до +13, днем прогнозируют +28−33 градуса.

Ранее синоптики не исключили, что к концу сентября на севере региона могут быть ночные похолодания до +1−7 градусов.