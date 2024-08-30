Дожди прогнозируют в Ростовской области 1 сентября

Дожди ожидаются местами по Ростовской области 1 сентября 2024 года. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.
— Ночь пройдет без существенных осадков, но утром и днем по югу возможен небольшой дождь. Ветер будет восточным и северо-восточным 7−12 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с, — сообщается на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Добавим, температура воздуха в ночь на 1 сентября должна установиться в районе +18−23 градусов, по северу и востоку региона будет до +13, днем прогнозируют +28−33 градуса.
Ранее синоптики не исключили, что к концу сентября на севере региона могут быть ночные похолодания до +1−7 градусов.