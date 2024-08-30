Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Представители российских мусульманских организаций заявили РИА Новости, что нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО, а позиция единоверцев, которые не оформляют автомобильные страховки якобы из-за исламских законов, ошибочна.
Как ранее сообщали СМИ, в Татарстане некоторые верующие мусульмане сознательно игнорируют оформление полиса ОСАГО, потому что это якобы противоречит шариатским законам.
«Нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО. Не застраховался — сам будет платить ущерб и штраф за отсутствие страховки. Вопросы якобы об ущемлении мусульман поднимают в угоду Западу. Определенным силам нужно показать “попрание мусульман”, их противостояние с властями, недовольство и бытовые пустяки, чтобы расшатать общество. Иногда и СМИ эту темы подхватывают и несут почем зря. Нужно это понимать и не вестись», — заявил РИА Новости руководитель московской мусульманской общины «Милость» Марат Алимов.
Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев рассказал, что ему не приходилось встречаться с теми, кто не желает оформлять страховой полис на машину из-за норм религии.
«Но если такая тема поднимается, скажу, что это раскачивание ситуации. Любой повод для некоторых — это повод заявить о себе и якобы об ущемлении своих прав. Покупка ОСАГО не противоречит религиозным правилам. Более того, если у тебя машина, ты обязан быть ответственным за нее в любой ситуации. Этого требует закон светской страны, которой Россия и является», — сказал Пшихачев.
Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад отметил, что неприятие «определенными представителями мусульман» норм светского государства вызывает у него тревогу. «Если кому-то из мусульман не нравятся законы нашей страны, у вас есть выбор куда направиться. Земля большая», — сказал Мохамад.