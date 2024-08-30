Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате

«Но если такая тема поднимается, скажу, что это раскачивание ситуации. Любой повод для некоторых — это повод заявить о себе и якобы об ущемлении своих прав. Покупка ОСАГО не противоречит религиозным правилам. Более того, если у тебя машина, ты обязан быть ответственным за нее в любой ситуации. Этого требует закон светской страны, которой Россия и является», — сказал Пшихачев.