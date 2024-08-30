Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

«Для максимально оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 областных спасателей и пожарных», — сказал Нудгин.
Ранее в связи с установлением аномально высоких температур воздуха и отсутствием осадков в течение длительного времени в регионе была объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. Количество ландшафтных пожаров увеличилось на 24%, площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 37%. С 28 апреля 2024 года в регионе установлен особый противопожарный режим, введены дополнительные требования пожарной безопасности.
«В рамках усиления группировки экстренных служб на территории региона оборудованы временные пожарные посты. На вооружении спасателей есть вся необходимая пожарно-спасательная техника и оборудование для тушения пожаров, мониторить обстановку им помогают камеры видеонаблюдения платформы АПК “Безопасный город”. Также организовано взаимодействие с добровольными пожарными старшинами», — отметил Нудгин.