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Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг — РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перевели в режим повышенной готовности, сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона Павел Нудгин, его слова приводит правительство области на официальном сайте.

Источник: © РИА Новости

«Для максимально оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 областных спасателей и пожарных», — сказал Нудгин.

Ранее в связи с установлением аномально высоких температур воздуха и отсутствием осадков в течение длительного времени в регионе была объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. Количество ландшафтных пожаров увеличилось на 24%, площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 37%. С 28 апреля 2024 года в регионе установлен особый противопожарный режим, введены дополнительные требования пожарной безопасности.

«В рамках усиления группировки экстренных служб на территории региона оборудованы временные пожарные посты. На вооружении спасателей есть вся необходимая пожарно-спасательная техника и оборудование для тушения пожаров, мониторить обстановку им помогают камеры видеонаблюдения платформы АПК “Безопасный город”. Также организовано взаимодействие с добровольными пожарными старшинами», — отметил Нудгин.

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