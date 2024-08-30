Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Ранее в связи с установлением аномально высоких температур воздуха и отсутствием осадков в течение длительного времени в регионе была объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. Количество ландшафтных пожаров увеличилось на 24%, площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 37%. С 28 апреля 2024 года в регионе установлен особый противопожарный режим, введены дополнительные требования пожарной безопасности.