Ноэл Галлахер в шутку объяснил, почему поссорился с Лиамом Галлахером

На днях Галлахер совершал покупки в магазине Stone Island в Лондоне, когда к нему обратился с просьбой поговорить мужчина по имени Стив Шевард и его четверо детей. Один из них спросил музыканта, почему они с Лиамом разругались. На что Ноэл ответил: «Потому что он украл моего плюшевого мишку. Не вру. Он украл его в 1978 году».