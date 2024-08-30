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Ноэл Галлахер в шутку объяснил, почему поссорился с Лиамом Галлахером

Об этом участник брит-поп-коллектива Oasis в шутку признался в первом «интервью» после новостей о реюнионе легенд.

Источник: Звук

Об этом участник брит-поп-коллектива Oasis в шутку признался в первом «интервью» после новостей о реюнионе легенд.

На днях Галлахер совершал покупки в магазине Stone Island в Лондоне, когда к нему обратился с просьбой поговорить мужчина по имени Стив Шевард и его четверо детей. Один из них спросил музыканта, почему они с Лиамом разругались. На что Ноэл ответил: «Потому что он украл моего плюшевого мишку. Не вру. Он украл его в 1978 году».

Видео с импровизированным интервью и прогулкой с артистом по городу Шевард выложил в X (Twitter). В подписи к посту он назвал звезду «настоящим джентльменом».

Ранее Oasis анонсировали тур по Великобритании и Ирландии в 2025-м. Исполнители вместе выйдут на сцену впервые с 2009-го.