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В Севастополе 6 и 7 сентября объявили неучебными днями

Дети не пойдут в школы в связи с выборами.

Власти Севастополя объявили 6 и 7 сентября неучебными. Решение принято в связи с тем, что в эти дни пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания города третьего созыва. Некоторые избирательные участки находятся в образовательных организациях, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на местное правительство.

Неучебные дни будут в школах, учреждениях СПО и дополнительного образования.

«Данная мера принята исключительно в целях безопасности детей и педагогов. Мы понимаем, что школы — это учреждения, в которых работает особый пропускной режим. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано организовать для обучающихся культурно-досуговые, спортивные и иные мероприятия», — отметил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

образование