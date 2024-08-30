В Севастополе 6 и 7 сентября объявили неучебными днями

Власти Севастополя объявили 6 и 7 сентября неучебными. Решение принято в связи с тем, что в эти дни пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания города третьего созыва. Некоторые избирательные участки находятся в образовательных организациях, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на местное правительство.