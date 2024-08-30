В Петербурге собираются снести пять советских школ в форме «Н»

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по строительству, эти школы пойдут под снос, а на их месте построят современные здания с бассейнами, современными спортзалами и учебными зонами. Эти работы могут занять три года. На это время ученики будут учиться в соседних школах.