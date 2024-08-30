Александринка открывает двери

«Нам нужны эти изменения, не только кадровые, а вообще изменения нужны: театру много лет. И периодически любой театральный механизм нуждается, не будем произносить это страшное слово “перестройка”, скажем так, в перезагрузке. Нужно обновляться, меняться, пытаться найти какую-то свежую кровь, надо думать о завтрашнем дне. Поэтому наши изменения направлены на это», — отметил перед труппой господин Фокин. Он сообщил, что всегда думал о том, кто может занять его место, и долго искал преемника.
Господин Фокин руководил Александринским театром с 2003 года. В разговоре с журналистами он заявил, что оставить пост худрука было его добровольным решением. Никита Кобелев был назначен на новую должность 12 июля 2024 года. С июня 2023 года он служил в театре главным режиссером.
Президент театра продолжал: «Наряду с режиссерскими способностями Никиты Викторовича [Кобелева], мне кажется, он обладает вкусом и тягой к соединению организационно-творческому и административному. Представляю вам Никиту Викторовича в качестве художественного руководителя театра!» Зал громко зааплодировал.
Вслед за президентом театра к микрофону вышел Никита Кобелев. Он поблагодарил господина Фокина за доверие и отметил, что назначение на должность худрука — это «огромная ответственность». «Сейчас надо работать, работы очень много», — кратко высказался господин Кобелев.
После представления нового худрука Валерий Фокин представил и нового директора театра — Александра Малича, назначенного на должность 22 августа. Он лаконично поддержал предыдущего оратора и зачитал приветствие от министра культуры Ольги Любимовой.
Первую постановку в новом сезоне на сцене Александринки покажут в этот же день, вечером 30 августа. Театральный сезон откроется премьерой спектакля «Мать. Горькая пьеса» режиссера и художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Спектакль поставлен по пьесе, написанной господином Богомоловым при участии Анны Носовой. На сайте театра говорится, что «импульс к созданию новой истории» дал роман Максима Горького «Мать». Валерий Фокин отметил, что постановка — «безусловно интересная и любопытная работа».
Спектакль будет показан в рамках старта XV Международного театрального фестиваля «Александринский», в рамках которого на Основной и Новой сценах театра пройдут постановки Александринки и Псковского академического театра драмы им. Пушкина. Спектакли в Петербург также привезут театральные труппы из Азербайджана, Турции, Бразилии и Республики Сербской. Фестиваль продлится до 8 октября.
В 269-м сезоне Александринский театр уже анонсировал три театральные новинки. Помимо постановки Константина Богомолова, на основной сцене 8 сентября состоится премьера спектакля «Екатерина и Вольтер» по переписке императрицы Екатерины II и Вольтера (режиссер Никита Кобелев). На Новой сцене 26 сентября покажут моноспектакль народного артиста России Игоря Волкова «Сказки Пушкина».
Говоря о планах на более длительный срок, Никита Кобелев отметил: «Следующей премьерой будет спектакль режиссера Николая Рощина “Король-олень” по одноименной пьесе Карло Гоцци. Он выйдет в декабре на Основной сцене и будет составлять дилогию вместе с постановкой “Ворон”. Далее будет моя премьера тоже на этой же сцене — спектакль по пьесе Горького “На дне”. Весной на Новой сцене покажем работу Андрея Прикотенко по роману “Обломов”. Это его первая работа в нашем театре. И в конце сезона представим спектакль Елены Павловой по роману Юрия Германа и фильму “Мой друг Иван Лапшин”. Рабочее название пока “Лапшин”».
Валерий Фокин в этом сезоне намерен обратиться к Библии и поставить спектакль «Иов». «Еще Евгений Вахтангов 1922 году писал: “Может быть, Библию поставить”. Не поставил. “Иов Многострадальный” — это потрясающий текст и по смыслу, и по теме. Я давно хотел сделать вот такую работу по библейскому тексту», — прокомментировал свою будущую постановку президент Александринского театра.