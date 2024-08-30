Александринка открывает двери

«Нам нужны эти изменения, не только кадровые, а вообще изменения нужны: театру много лет. И периодически любой театральный механизм нуждается, не будем произносить это страшное слово “перестройка”, скажем так, в перезагрузке. Нужно обновляться, меняться, пытаться найти какую-то свежую кровь, надо думать о завтрашнем дне. Поэтому наши изменения направлены на это», — отметил перед труппой господин Фокин. Он сообщил, что всегда думал о том, кто может занять его место, и долго искал преемника.