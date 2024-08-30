Дважды судимого бывшего бойца СВО подозревают в двойном убийстве в Чусовом

«Все время после, когда он был на СВО, они общались… Он говорил, что она смерти ему постоянно желала. Потом, когда вернулся в Чусовой, перестал писать мне, так как она очень ревнивая. Знаю только, что она всегда ему писала гадости. Только понять не могу, зачем жила дальше с ним», — описывает Ирина.