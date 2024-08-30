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Пропавших в Новочеркасске 15-летних подростков нашли

На вторые сутки поисков в Новочеркасске нашли пару пропавших 15-летних подростков.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске нашли пропавших в ночь на 29 августа 15-летних подростков. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» сообщила мама обнаруженной девочки.

Напомним, пару подростков — школьницу и первокурсника местного колледжа — начали искать в четверг, 29 августа.

Как рассказали родственники, ребята, которые раньше никогда не сбегали из дома, ушли и ничего не сообщили родственникам. После этого им невозможно было дозвониться.

Родные написали заявление в полицию и начали прочесывать район за районом в поисках своих детей.

Около 15 часов 30 августа мама девушки сообщила корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» о том, что поиски завершены, дети найдены. Сейчас женщина едет на встречу со своим ребенком в полицию.