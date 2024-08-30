Из-за ремонта трамвайного переезда в Волгограде перекроют улицу Глазкова

В Волгограде продолжается масштабная реконструкция на линии СТ. Сейчас рабочие ремонтируют очередное пересечение трамвайных путей с дорогой. Переезд на перекрестке улицы Глазкова и проспекта Ленина будут ремонтировать четыре дня, из-за чего водители не смогут повернуть с проспекта Ленина в сторону ЦПКиО — проезд по улице будет закрыт, сообщает мэрия.
Как объяснили в администрации Волгограда, здесь демонтируют старую рельсошпальную решетку, обустроят новое основание путей, а потом уложат резинокордовые плиты на одном уровне с головкой рельса. Автомобили впоследствии будут пересекать переезд плавно и бесшумно. Движение в гололед и дождь по резинокордовым плитам более безопасно — машину не будет заносить.
Закрыта улица Глазкова в сторону ЦПКиО будет с 00.00 2 сентября до 7.00 6 сентября.
— Объехать место проведения работ можно через уже отремонтированные переезды на пересечении пр. Ленина и ул. Зайцева, а также у ТРК «Европа Сити Молл», — напомнили водителям в мэрии.