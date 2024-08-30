Из-за ремонта трамвайного переезда в Волгограде перекроют улицу Глазкова

Как объяснили в администрации Волгограда, здесь демонтируют старую рельсошпальную решетку, обустроят новое основание путей, а потом уложат резинокордовые плиты на одном уровне с головкой рельса. Автомобили впоследствии будут пересекать переезд плавно и бесшумно. Движение в гололед и дождь по резинокордовым плитам более безопасно — машину не будет заносить.