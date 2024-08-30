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«Русские Витязи» показали Иркутск с высоты птичьего полета

Летчики Су-30СМ выступали в областном центре 24 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 24 августа отпраздновали 90-летие Иркутского авиационного завода. В честь этого с показательными выступлениями выступили профессиональные летчики «Русских Витязей». На завораживающее выступление тогда пришли посмотреть более 20 тысяч гостей и жителей областного центра. На прощание пилоты Су-30СМ решили показать город с высоты птичьего полета.

— Возвращаемся с замечательным видео-подарком, который станет воспоминанием для жителей этого славного города и персонально для заводчан, которых мы поздравляли в эти дни с юбилеем, — написали «Русские Витязи» в социальных сетях.

Полную версию видео можно посмотреть в официальном телеграмм-канале КП-Иркутск.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутской области занял у своих знакомых более восьми миллионов рублей, а после отказывался возвращать деньги.