«Русские Витязи» показали Иркутск с высоты птичьего полета

В Иркутске 24 августа отпраздновали 90-летие Иркутского авиационного завода. В честь этого с показательными выступлениями выступили профессиональные летчики «Русских Витязей». На завораживающее выступление тогда пришли посмотреть более 20 тысяч гостей и жителей областного центра. На прощание пилоты Су-30СМ решили показать город с высоты птичьего полета.
— Возвращаемся с замечательным видео-подарком, который станет воспоминанием для жителей этого славного города и персонально для заводчан, которых мы поздравляли в эти дни с юбилеем, — написали «Русские Витязи» в социальных сетях.
Полную версию видео можно посмотреть в официальном телеграмм-канале КП-Иркутск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутской области занял у своих знакомых более восьми миллионов рублей, а после отказывался возвращать деньги.