В Воронеже задержали восемь нелегалов из Узбекистана, ремонтировавших техникум

Полицейский рейд в один из воронежских техникумов, который сейчас ремонтируют, принес весомые результаты. На рабочем месте задержали восемь нелегалов из Узбекистана. Шесть из них доставили в отдел полиции для проверки документов.
Стражи порядка выяснили, что задержанные иностранцы были заняты на работах по ремонту фасада здания.
В результате рейда составили 12 административных протоколов, которые направили в суд для принятия решения о возможной принудительной депортации.
Полицейские проверяют и деятельность работодателя, незаконно использовавшего труд нелегалов из Узбекистана.