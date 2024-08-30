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В Воронеже задержали восемь нелегалов из Узбекистана, ремонтировавших техникум

Шесть из них доставили в полицию.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

Полицейский рейд в один из воронежских техникумов, который сейчас ремонтируют, принес весомые результаты. На рабочем месте задержали восемь нелегалов из Узбекистана. Шесть из них доставили в отдел полиции для проверки документов.

Стражи порядка выяснили, что задержанные иностранцы были заняты на работах по ремонту фасада здания.

В результате рейда составили 12 административных протоколов, которые направили в суд для принятия решения о возможной принудительной депортации.

Полицейские проверяют и деятельность работодателя, незаконно использовавшего труд нелегалов из Узбекистана.