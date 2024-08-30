В Казани прошла массовая регистрация брака

В День города и Республики Татарстан в Казани состоялась массовая регистрация браков, в ходе которой 45 пар одновременно обменялись обручальными кольцами на сцене у Центра семьи «Казан». Данное мероприятие прошло в рамках Года семьи.
Молодожены получили поздравления не только от родственников и друзей, но и от известных артистов. Напутственные слова прозвучали от заместителя Председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова и заместителя Премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой.
«Это событие, безусловно, станет ярким украшением Года семьи. Семейные ценности — важная опора и залог успешного развития общества, государства в настоящем и будущем. Семья — это любовь, это доверие друг к другу. Вы должны быть примером самого крепкого брака».
Он также подчеркнул, что Татарстан — развивающийся регион, где созданы все условия для реализации молодежного потенциала.
Лейла Фазлеева поздравила молодоженов с началом новой жизни и выразила благодарность за то, что они стали частью этого значимого события.
«Невероятные эмоции вы подарили нам, когда мы увидели, как вы смотрите друг на друга, улыбаетесь друг другу. Сохраните это отношение друг к другу, берегите и цените свои семьи. Дорогие девушки, цените мужчин, которые рядом с вами, они — опора вашей семьи. Дорогие мужчины, всегда помните, что самые лучшие мужья появляются благодаря крыльям, а эти крылья — ваша супруга», — подчеркнула она.
Вице-премьер предложила встретиться через три года в День Республики Татарстан у Центра семьи «Казан», чтобы молодожены могли поделиться опытом семейной жизни и рассказать о своих детях.
«В добрый путь!» — заключила она.
2024 год объявлен в России Годом семьи по указу Президента РФ Владимира Путина с целью популяризации политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
Ранее мы писали, что Госжилфонд РТ помогает молодым семьям с жильем.