В Казани прошла массовая регистрация брака

«Невероятные эмоции вы подарили нам, когда мы увидели, как вы смотрите друг на друга, улыбаетесь друг другу. Сохраните это отношение друг к другу, берегите и цените свои семьи. Дорогие девушки, цените мужчин, которые рядом с вами, они — опора вашей семьи. Дорогие мужчины, всегда помните, что самые лучшие мужья появляются благодаря крыльям, а эти крылья — ваша супруга», — подчеркнула она.