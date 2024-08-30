В Самарской области пассажирам будет доступен кешбэк 20% до конца года

«Акцию на транспорте совместно с НСПК мы проводим уже третий раз. И всегда имели по их итогам хороший эффект, прежде всего, для жителей региона, которые получали выгодные условия, экономили на проезде. Благодаря таким акциям количество поездок в общественном транспорте значительно увеличивалось. Надеюсь, новая транспортная акция также покажет хорошие результаты. Особенно выгодными поездки будут для жителей Самары, которые пользуются пакетными тарифами на Карте жителя при оплате проезда. Для нас важно развивать этот проект в интересах жителей региона, чтобы каждый из них мог найти для себя что-то полезное при ее использовании», — сообщил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.