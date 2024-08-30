В Екатеринбурге завершили благоустройство сквера Попова

В сквере Попова переложили 3 тыс. кв. м плитки. Отработавшие блоки сняли, под ними переделали гидроизоляцию и основание, а затем вернули плитку на место. Поврежденные части заменили на новые. Сейчас пространство вновь открыто для прогулок.
В Историческом сквере завершили работы по точечной замене плитки. Рабочие отремонтировали 732 кв. м покрытия из гранита. В ближайшие два дня подрядчик устранит замечания принимающей комиссии и приступит к обновлению бетонных блоков. Необходимо перебрать еще 521 кв. м плит, работы планируют закончить 15 сентября.
В администрации напомнили, что точечный ремонт Историческому скверу понадобился из-за повышенных нагрузок на плиточное покрытие. Чтобы не перекрывать пространство для горожан, там решили заменить лишь поврежденные блоки.
Напомним, на ремонт плитки в сквере Попова потратили 19,5 млн руб. Согласно госзакупке, рабочие должны были заменить плитку и выровнять 12 люков до 1 августа.