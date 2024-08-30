В Екатеринбурге завершили благоустройство сквера Попова

В сквере Попова переложили 3 тыс. кв. м плитки. Отработавшие блоки сняли, под ними переделали гидроизоляцию и основание, а затем вернули плитку на место. Поврежденные части заменили на новые. Сейчас пространство вновь открыто для прогулок.