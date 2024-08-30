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В Екатеринбурге завершили благоустройство сквера Попова

В Екатеринбурге завершили ремонт сквера Попова, работы в Историческом сквере подходят к концу, сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Коммерсантъ

В сквере Попова переложили 3 тыс. кв. м плитки. Отработавшие блоки сняли, под ними переделали гидроизоляцию и основание, а затем вернули плитку на место. Поврежденные части заменили на новые. Сейчас пространство вновь открыто для прогулок.

В Историческом сквере завершили работы по точечной замене плитки. Рабочие отремонтировали 732 кв. м покрытия из гранита. В ближайшие два дня подрядчик устранит замечания принимающей комиссии и приступит к обновлению бетонных блоков. Необходимо перебрать еще 521 кв. м плит, работы планируют закончить 15 сентября.

В администрации напомнили, что точечный ремонт Историческому скверу понадобился из-за повышенных нагрузок на плиточное покрытие. Чтобы не перекрывать пространство для горожан, там решили заменить лишь поврежденные блоки.

Напомним, на ремонт плитки в сквере Попова потратили 19,5 млн руб. Согласно госзакупке, рабочие должны были заменить плитку и выровнять 12 люков до 1 августа.

архитектура