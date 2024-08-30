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Стало известно, где пройдет «Евровидение-2025»

Третий по численности населения пункт страны примет шоу после победы швейцарского артиста Nemo на прошлом «Евровидении» в шведском Мальме.

Источник: Звук

Третий по численности населения пункт страны примет шоу после победы швейцарского артиста Nemo на прошлом «Евровидении» в шведском Мальме.

Финал 69-го конкурса состоится в субботу 17 мая на арене «Санкт-Якобсхалле», а полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, сообщает Европейский вещательный союз.

«Евровидение» впервые проведется в немецкоязычной части Швейцарии. Ранее событие проходило в италоязычном Лугано в 1956-м и франкоязычной Лозанне в 1989-м.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ поддержали идею создать в России аналог конкурса.