Стало известно, где пройдет «Евровидение-2025»

Третий по численности населения пункт страны примет шоу после победы швейцарского артиста Nemo на прошлом «Евровидении» в шведском Мальме.
Финал 69-го конкурса состоится в субботу 17 мая на арене «Санкт-Якобсхалле», а полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, сообщает Европейский вещательный союз.
«Евровидение» впервые проведется в немецкоязычной части Швейцарии. Ранее событие проходило в италоязычном Лугано в 1956-м и франкоязычной Лозанне в 1989-м.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ поддержали идею создать в России аналог конкурса.