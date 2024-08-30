В Усольском районе отрыли цех по производству сыра

В Усольском районе открыли цех по производству сыра, в год там хотят варить до 500 тонн молочного продукта. Строительство начали в прошлом году, за все это время на работы потратили 170 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Благодаря новому оборудованию специалисты смогут выпускать самые различные виды сыра, использовать при приготовлении будут молоко собственной сырьевой базы. Хотят готовить не только твердый сыр, но и плавленый, с самыми разными вкусами.
— Открытие цеха по производству сыра — достижение нашей инвестиционной политики, пример того, что наши сельхозтоваропроизводители могут занять свою нишу на современном рынке и составить достойную конкуренцию импортной продукции, — поделился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В цехе появилось также восемь дополнительных рабочих мест. Это число планируют увеличить до 15.
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