В Усольском районе отрыли цех по производству сыра

В Усольском районе открыли цех по производству сыра, в год там хотят варить до 500 тонн молочного продукта. Строительство начали в прошлом году, за все это время на работы потратили 170 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.