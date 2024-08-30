«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за август 2024 года

Наступают последние дни августа: кто-то усиленно наслаждается вернувшимся теплом, наверстывая упущенный отдых, кто-то морально готовится к осени, роняя слезы в лимонад. Мы же подводим итоги месяца и лета в новом выпуске культурно-аналитического дайджеста «Музы Пульс». Кто из музыкантов подарил нам новые хиты-миллионники, а кто стал главным трендсеттером сезона? Какие треки активно вирусятся в TikTok? К кому из новичков стоит приглядеться и прислушаться? Об этом и многом другом читайте в нашем материале.
Это лето в музиндустрии запомнится как минимум тремя большими явлениями: возрождением интереса к хип-хопу благодаря бифу Кендрика Ламара и Дрейка, выходом клубной электроники на мировую поп-сцену благодаря Brat Summer авторства Charli XCX и, конечно, господством кантри, не сдающим позиции с весны.
Однако этот список будет неполным без невероятно успешных синглов Espresso и Please Please Please Сабрины Карпентер. Новая большая поп-звезда как следует прогрела публику своими треками, собрав в преддверии выхода нового альбома Short n' Sweet миллиарды прослушиваний. Согласитесь, далеко не каждый артист с многолетней карьерой может похвастаться такими цифрами на отдельных синглах.
Судя по тому, что в полноформатнике есть и поп, и R&B, и трендовая акустическая музыка, и заигрывания с электроникой, Карпентер постаралась закрыть все возможные потребности аудитории. Насколько ей это удалось, увидим в ближайшем будущем, но пока что самые высокие места в чартах занимают все те же Espresso, Please Please Please и свежий Taste. На последний трек вышел красочный и кровавый клип со звездой сериала «Уэнсдэй» (2022-…) Дженной Ортегой, что явно поспособствовало его популярности. Теорию о том, что якобы большая часть альбома посвящена любовному треугольнику Карпентер, Шона Мендеса и Камилы Кабельо, также не стоит сбрасывать со счетов.
О главном поп-альбоме месяца поговорили — переходим к другим важным релизам и героям.
В стане чарт-топперов легендарное пополнение: в списки ворвались Леди Гага и Бруно Марс с треком Die With A Smile. Оба артиста довольно давно не выпускали ничего нового: в 2023-м Гага представила совместный сингл с The Rolling Stones, а Бруно не радовал публику свежей музыкой аж с 2021-го. Тем интереснее было услышать дуэт музыкантов и увидеть клип, выполненный в ретроэстетике с отсылками к кантри-культуре.
К слову, о кантри. Post Malone, чей фит с Морганом Уолленом висит на первых строчках Billboard Hot 100 уже 15 недель, выпустил альбом F-1 Trillion. И да, это кантри во всей красе: здесь на фитах и Тим Макгро, и Люк Комбс, и Долли Партон, и многие другие большие звезды жанра. С учетом неугасающего интереса слушателей ничего удивительного, что треки из пластинки отправились в чарты и, вероятно, в ближайшее время покажут там неплохие результаты. Правда, не уверены, что им удастся сдвинуть с первого места хит Shaboozey «A Bar Song (Tipsy)», который будто прикипел к верхушке Hot 100.
Видя впечатляющий успех кантри-артистов, трудно не захотеть попробовать себя в этом жанре. Вот и рэпер/поп-рокер mgk не удержался. Музыкант выпустил фит с Jelly Roll «Lonely Road», ставший крепким середнячком в чартах. Пусть по масштабам популярности сингл и не сравнится с работами Пост Малоуна и Шабузи, в рамках творчества mgk это неплохой эксперимент и вполне себе успешная коллаборация.
Пожалуй, август в принципе можно назвать месяцем громких фитов. Это и вышедший в рамках продолжения Brat Summer коллаб Charli XCX с Билли Айлиш Guess, и сингл-возвращение оправляющегося после бифа с Кендриком Дрейка It’s Up, записанный с 21 Savage и Янг Тагом. Ну и конечно, нельзя обойти стороной большой вирусный хит Big Dawgs от индийского рэпера Hanumankind и индийского продюсера Kalmi.
О перспективном керальском хип-хоп-артисте, снявшем клип внутри «Колодца смерти», мы писали в июльском выпуске «Музы Пульс». Сейчас его можно встретить как в тройке TikTok-лидеров, так и в тридцатке лучших Hot 100. А это весьма достойные показатели для новичка в чартах. Поглядим, воспользуется ли он этой волной популярности для, например, выпуска своего дебютного альбома, которого у него пока нет.
Успех Хануманкинда, возвращение Дрейка и наличие в чартах подопечного Future, рэпера Real Boston Richey, иллюстрируют один из главных трендов уходящего лета — возрождение интереса к хип-хопу. Однако долго ли он продлится, говорить пока что трудно. Все-таки суперхит Кендрика Not Like Us, под который снималось огромное количество видео в TikTok, потихоньку опускается на более низкие строчки в чартах, как и MILLION DOLLAR BABY от Томми Ричмана. Равноценной замены им в рамках жанра пока что не наблюдается.
Пока одни артисты смотрят вслед уходящей популярности своих вирусных треков, другие пожинают плоды многолетнего труда. Американская поп-артистка Чаппелл Рон, чей хит «Good Luck, Babe!» набрал уже более полумиллиарда прослушиваний в стримингах, покоряет чарты и соцсети с треками со своей пластинки The Rise and Fall of a Midwest Princess, вышедшей в 2023 году. Если вы все еще верите, что это магия момента, то спешим вас разочаровать: к этому успеху Рон шла годы, подписав контракт с Atlantic Records в уже далеком 2015-м. Так что наиболее верным способом построить головокружительную карьеру по-прежнему остается титанический труд. Даже если вы латинский исполнитель в 2024-м.
Несмотря на то что сейчас любителям реггетона как будто проще прославиться из-за огромного спроса на подобную музыку в соцсетях, за их плечами чаще всего скрываются годы попыток пробиться. Например, группа Fuerza Regida, покоряющая сейчас чарты с треком Nel, шла к этому восемь лет. Вот уж кто наверняка ну очень рад стабильному тренду на латинскую музыку в индустрии.
Отдельно коснемся мира K-pop, в котором сейчас набирает популярность хоррор-эстетика. Об этом свидетельствуют свежие клипы корейских артистов: ENHYPEN представили видео на вампирскую тематику, Red Velvet — ролик, вдохновленный фильмом ужасов Ари Астера «Солнцестояние» (2019). YUQI из (G)I-DLE выпустила видео с героями культовых хорроров, а у Тэна из NCT еще в феврале вышел мистический клип Nightwalker.
Примечательно, что тренд уже можно назвать глобальным и дело не только в размахе K-pop-индустрии и армии ее поклонников. Недавно выпущенный клип одной из главных поп-звезд момента Сабрины Карпентер Taste выполнен как раз в духе ироничного фильма ужасов. Героини убивают друг друга из-за бойфренда огромным количеством способов, но при этом каждый раз воскресают. Так, ремейк «Смерть ей к лицу» (1992) пришел, откуда не ждали.
Британский R&B- и хип-хоп-исполнитель, наделавший шума со своим синглом KEHLANI и наконец добравшийся до первого места в чарте TikTok Billboard Top 50. Свой и без того высокий голос Джордан часто превращает в совсем бейби-войс, что с учетом нестихающей моды на спед-апы и запитченный вокал попало в самое сердечко тиктокеров. Нечто аналогичное можно сказать и про его мультижанровый продакшен: в полноформатнике ROCK "N' RAVE (2023) Адетунджи гитарная музыка встречается с электроникой.
Будем следить за дальнейшим развитием карьеры Джордана и надеяться, что, выбирая между превращением в завод по штамповке TikTok-хитов и интересными экспериментами, он все же пойдет вторым путем.
Бразильский певец и композитор Грело написал за свою карьеру более 500 песен для латиноамериканских артистов вроде Maiara & Maraisa, Марилии Мендонсы, Симоны Мендес и многих других. Вряд ли вам они знакомы, если, конечно, вы не являетесь знатоком региональной сцены, но в рамках латинской музыки это далеко не последние имена.
В июле 2024-го Грело начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом É o Grelo. На его треках уже десятки миллионов прослушиваний, а в соцсетях активно вирусится Só Fé. С учетом опыта музыканта, тренда на латинскую музыку и уже имеющихся хитов наблюдать за его дальнейшим развитием будет как минимум интересно.
Вирусный трек Girls (2022) и продакшен в одном из главных фитов лета Guess от Билли Айлиш и Charli XCX — это пока что главные достижения американского музыканта The Dare. В его дискографии сегодня только уже упомянутый сингл Girls и The Sex EP от 2023 года, но это ненадолго. Совсем скоро, 6 сентября, артист выпустит свой дебютный альбом «What's Wrong With New York?». Более чем уверены, что музыканту, приложившему руку к BRAT и являющемуся олицетворением набирающей обороты инди-слиз-эстетики и ревайвла 2010-х, будет что предложить слушателям.
Если и есть что-то настолько же постоянное, как господство кантри в зарубежных чартах этим летом, так это лидерство поп-рэпа в отечественных. Jakone и Kiliana с треком «Асфальт» не сдают позиции в топах стримингов, однозначно получая звание одного из главных хитов уходящего сезона.
Главной же новинкой августа можно назвать уже второй релиз продюсера Aarne за лето. Сначала он выпустил совместный альбом PEEKABOO с Big Baby Tape, в который вошли хиты-чарттоперы Supersonic, Ameli, а после — пластинку-коллаб с Бушидо Жо WE LIVE ONLY ONCE. Из этого полноформатника сейчас активно вирусятся танцевальный SOS и байле-фанк с нотками ностальгии по 2010-м «РЕВНУЮ». Если вы все еще не знаете, что такое байле-фанк и как он оказался в российских чартах, то вот наш большой материал об этом жанре.
Конечно, SOS и «РЕВНУЮ» пока что трудно сравнить по успешности с треками Арни и Тейпа, но это уже большие хиты, продолжающие набирать свои миллионы прослушиваний и популяризировать возвращение 2010-х.
— Aarne, BUSHIDO ZHO — WE LIVE ONLY ONCE — Big Baby Tape — Turbo (Majestic) — FRIENDLY THUG 52 NGG, SALUKI — Лагерная — Женя Трофимов — Самолеты — Xcho — 6.3 — Zivert — мутки — INSTASAMKA — Так хочу prod. Realmoneyken — fallen777angel — гладиатор/рыцарь — GAVRILINA — Drama Queen — Rakhim, Nyusha — Bella Hadid.
К слову, о Биг Бейби Тейпе. Его свежий сингл Turbo (Majestic) является отличной иллюстрацией того, как сделать рекламный трек, завируситься и удачно приземлиться с ним в чарты. Засемплированный женский вокал, клип в эстетике уличных гонок и рэпер в меховой шапке, навевающий воспоминания о Тимати времен клипа «Потанцуй» (2006), — прямое попадание в продолжающую процветать эстетику Y2K.
Что касается отражений других мировых трендов в отечественных чартах, то фит FRIENDLY THUG 52 NGG с SALUKI, а также сингл Жени Трофимова иллюстрируют интерес слушателей к акустической музыке, в частности гитарному звуку. Хотя в первом случае, вероятно, все же большую роль сыграл тот факт, что это два больших рэп-артиста с широкой аудиторией.
Латину в российских чартах неожиданно представила Нюша. Ее фит с Рахимом звучит в ритме бразильского фанка, что продолжает укреплять позиции жанра уже не только в отечественном хип-хопе, но и в поп-музыке.
При этом никуда не делись и уже ставшие классикой топов стримингов треки вроде поп-рэпа с восточными мотивами от Xcho, танцевального попа от Инстасамки, блогер-попа от GAVRILINA и сингла-возвращения Зиверт, потихоньку вливающейся в активную творческую деятельность после перерыва из-за болезни.
Отдельно стоит отметить появившийся в чартах трек от fallen777angel «гладиатор/рыцарь». Депрессивный хип-хоп с перегруженным звуком напоминает о временах расцвета абстрактного рэпа и саундклауд-рэпа в России, приходящегося на 2010-е. С учетом того, что отголоски того времени все активнее проникают в новую музыку, не исключаем, что подобного в будущем станет только больше.
В остальном же в российских топах по-прежнему ну очень много треков Макана, на месте GODZILLA от bearWOLF, «ГЛАМУР» от uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Wipo и «Шоколадка» Минаевой. Однако есть и интересный новичок в виде албанской артистки TAYNA. Ее трек Si Ai завирусился в соцсетях с вертикальными видео и настолько полюбился русскоязычным слушателям, что в итоге попал на довольно высокие места во многих стриминговых чартах.
Любимица музыкальных Telegram-каналов, голос которой вам может быть знаком по альбому SALUKI «WILD EA$T» (2023) и, в частности, LUNI ANA"S SONG. Раньше ана делала инди- и смарт-поп, но в мини-альбоме «7» (2023) артистка взяла курс в сторону R&B, в котором раскрылась еще ярче.
На днях увидел свет ее свежий полноформатник NO REGRETS NO GLORY, и мы более чем уверены, что с ним у исполнительницы есть все шансы серьезно расширить свою аудиторию.
Рэп-исполнитель, саунд-продюсер и еще один человек, причастный к созданию WILD EA$T, — все это о J. ROUH. В начале августа он выпустил свой дебютный альбом FAMILY FIRST, в котором есть место и хип-хопу, и гитарному звуку, и электронике. К пластинке приложили руку SALUKI, Artur Kreem, SENSEE, что ее украсило и вместе с тем сроднило с WILD EA$T.
Это хороший дебют опытного музыканта, за которым определенно стоит следить. Интересно, как будет и будет ли происходить его сепарация от ассоциаций с музыкой Салуки.
Электронный дуэт и по совместительству подписант лейбла System 108 изначально был проектом певицы Маши Малаховой, записывавшей тягучую, романтичную музыку на стыке попа и R&B. Все изменило судьбоносное знакомство с продюсером Ioneweb, после которого артисты решили объединиться и создавать музыку вместе. Сейчас iskrit активно набирают популярность, выступая на фестивалях и покоряя сердца слушателей своими первыми хитами Vesna и Golos.
Уследить за свежими релизами бывает очень непросто, а найти среди них что-то по душе и вовсе задачка со звездочкой. Поберегите свои нервы и время, поручив поиск музыки Силе Звука. Это умный алгоритм HiFi-стриминга Звук, который без проблем соберет вам индивидуальный плейлист по вашим музыкальным предпочтениям в считаные мгновения. И никаких многочасовых мучений с прослушиванием треков сомнительного качества.
На этот раз самая непредсказуемая часть «Музы Пульса» начнется со статистики. TikTok представил свой список «Песни лета — 2024», и вы не поверите, кому отдали первое место. Думаете, там Томми Ричман со своей MILLION DOLLAR BABY? Как бы не так.
Мировой чарт возглавил реггетон Gata Only от FloyyMenor и Cris Mj, а второе место досталось певице Тинаше с ее треком Nasty. MILLION DOLLAR BABY, к слову, там есть, но на третьем месте. В список также вошли Билли Айлиш с треком BIRDS OF A FEATHER, Севдализа с Alibi и, конечно, Сабрина Карпентер с ее Please Please Please.
Список лишний раз доказывает глобальность тренда на латиноамериканскую музыку, а также то, что TikTok — лотерея, в которой может выиграть как уже успешный артист, собирающий огромные арены по всему миру, так и пока еще совсем малоизвестный музыкант. Перейдем же к новичкам августа, вирусящимся в соцсети.
— DJ Drama & Gucci Mane — Photo Shoot — Project Pat Featuring Namond Lumpkin & Edgar Fletcher — Life We Live — Surf Curse — Disco — Megan Thee Stallion — Girls In The Hood — Sigala. & Ella Eyre — Came Here For Love — Alphaville — Forever Young — Pharrell Williams — Double Life (From «Despicable Me 4») — *NSYNC — Bye Bye Bye — Nicki Minaj — Itty Bitty Piggy — Kimya Dawson — You Love Me.
До первого места в TikTok Billboard тop-50 наконец-то дошли Jordan Adetunji и его огромный хит KEHLANI. Севдализа с Alibi, а также уже упомянутые Томми Ричман и Hanumankind идут следом.
А вот дальше можно обнаружить сюрпризы в виде воскресшего трека Гуччи Мейна 2009 года Photo Shoot и Life We Live 2001 года от трио Project Pat, Namond Lumpkin и Edgar Fletcher. Магия соцсети, Y2K, а также любовь пользователей к съемкам видео под хип-хоп — ничего необычного.
Еще один трек, получивший новую волну популярности, — Disco (2019) от серф-рокеров Surf Curse. Под него пользователи TikTok танцуют со своими друзьями и вторыми половинками, подобно паре из клипа.
Не обошлось и без горячо любимого танцующими пользовательницами TikTok женского рэпа, представленного треками Megan Thee Stallion «Girls In The Hood» (2020) и Nicki Minaj «Itty Bitty Piggy» (2009). Летний поп-трек 2017 года Came Here For Love от дуэта Sigala. & Ella Eyre также попал в чарт и плейлисты тех же поклонниц хореографии.
Отметим вполне логичное попадание в топ саундтреков к громким кинопремьерам «Дэдпул и Росомаха» и «Гадкий я 4» — давний хит *NSYNC «Bye Bye Bye» (2000) и свежий сингл Фаррелла Уильямса Double Life, который отдельные пользователи интернета считают скрытым диссом на Дрейка.
Возвращаясь к любопытным воскрешениям, также стоит отметить нежную акустическую песню Кимьи Доусон You Love Me 2004 года и трек легенд синти-попа Alphaville «Forever Young», которому в этом году исполнилось уже 40 лет. Все-таки эта соцсеть — настоящий подарок для любителей музыкальной археологии.
Если же времени копаться в TikTok и самим разыскивать те самые песни нет, вам поможет умная система рекомендаций HiFi-стриминга Звук. Заберите подписку на платформу по специальному предложению и позвольте ей узнать вас получше. Ведь именно с этого начинается дружба. А с нажатия на кнопку ниже начинается выгода, ведь после этого вы получите…