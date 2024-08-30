«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за август 2024 года

Главной же новинкой августа можно назвать уже второй релиз продюсера Aarne за лето. Сначала он выпустил совместный альбом PEEKABOO с Big Baby Tape, в который вошли хиты-чарттоперы Supersonic, Ameli, а после — пластинку-коллаб с Бушидо Жо WE LIVE ONLY ONCE. Из этого полноформатника сейчас активно вирусятся танцевальный SOS и байле-фанк с нотками ностальгии по 2010-м «РЕВНУЮ». Если вы все еще не знаете, что такое байле-фанк и как он оказался в российских чартах, то вот наш большой материал об этом жанре.