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В Перми последний автобусный маршрут отказался от кондукторов

С 1 сентября на бескондукторную оплату проезда перейдут автобусы № 72.

Источник: Комсомольская правда

В Перми с 1 сентября кондукторы покинут еще один автобусный маршрут. На бескондукторную оплату проезда перейдут автобусы № 72. На сегодняшний день это единственный маршрут в городе, где работали кондукторы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Теперь кондукторы могут временно появляться на некоторых автобусных маршрутах, если по какой-то причине не работают стационарные валидаторы. Требования муниципальных контрактов не запрещают перевозчикам нанимать кондукторов. Однако пока случаев возврата к контурной системе не было.

Пассажирам напоминают, что оплачивать проезд необходимо сразу при входе в общественный транспорт. Сделать это можно через терминал или у водителя. За безбилетный проезд предусмотрен штраф.