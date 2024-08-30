В Перми последний автобусный маршрут отказался от кондукторов

В Перми с 1 сентября кондукторы покинут еще один автобусный маршрут. На бескондукторную оплату проезда перейдут автобусы № 72. На сегодняшний день это единственный маршрут в городе, где работали кондукторы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.