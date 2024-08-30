Дмитрий Махонин проверил готовность нового корпуса школы № 121 в Верещагино

Новый корпус школы укомплектован современными лабораториями, классами для практических занятий старшеклассников — столярными мастерскими для мальчиков и кулинарными классами для девочек. Все кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием. Большое здание позволит разместить здесь помещения для занятий ребят в различных кружках и проведения факультативов во внеурочное время. Размещены здесь и библиотека с большим книгохранилищем, кабинеты с мультимедийной техникой, а также — два спортзала, актовый зал и столовая.