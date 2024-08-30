Дмитрий Махонин проверил готовность нового корпуса школы № 121 в Верещагино

Строительство нового корпуса школы № 121 завершили в Верещагино, в Очёре обновили школьный двор, всего на сегодняшний день в регионе одновременно ведётся строительство восьми образовательных учреждений.
Накануне Дня знаний, 30 августа во время рабочего визита губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в Верещагино. Он проверил, как обстоят дела с завершением работ по строительству нового корпуса школы № 121 в Верещагино. Оценивая ход работ, он отметил, что новый корпус школы должен стать изюминкой образования.
Общая площадь нового трёхэтажного корпуса — более 8 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 675 мест. В новом корпусе будут учиться школьники 5−11 классов.
Министр регионального строительства Артем Габдрахманов рассказал, что на ввод здания в эксплуатацию получены необходимые документы. Перед тем, как в школе начнутся занятия, будет проведено лицензирование построенного образовательного объекта.
Новый корпус школы укомплектован современными лабораториями, классами для практических занятий старшеклассников — столярными мастерскими для мальчиков и кулинарными классами для девочек. Все кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием. Большое здание позволит разместить здесь помещения для занятий ребят в различных кружках и проведения факультативов во внеурочное время. Размещены здесь и библиотека с большим книгохранилищем, кабинеты с мультимедийной техникой, а также — два спортзала, актовый зал и столовая.
Учитель английского языка Наталья Петрова поделилась, что теперь в школе есть лингафонный кабинет, в котором ученики смогут совершенствовать навыки устной речи, чтобы произношение было схожим с носителями.
«Мы очень долго ждали этот кабинет. Очень радует, что в России развивается система образования, становится лучше в отношении цифровизации и инноваций», — добавила она.
Новую школу в Верещагино очень ждали. Как сообщили в министерстве образования Пермского края, школа № 121 — единственная в этой части города, поэтому всегда была очень загружена, что приводило к тому, что половина школьников занималась во вторую смену. Новый корпус позволит разгрузить школьное расписание и даст возможность детям заниматься в более комфортном режиме.
Накануне Дня знаний Дмитрий Махонин проверил и школу в Очере, где ремонтные работы завершены в этом году. Он оценил, как обновился школьный двор, который обустраивали благодаря программе «Комфортный край». Здесь построены площадка для проведения массовых мероприятий, площадка для активного отдыха, зона отдыха, зона творчества, отремонтировано асфальтовое покрытие.
Как сообщили в администрации губернатора Пермского края, в регионе одномоментно ведётся строительство восьми общеобразовательных учреждений. Четыре из них в этом году были введены в эксплуатацияю — это школы в Чернушке, селах Рябинино Чердынского округа, Лобаново и Култаево Пермского округа, Тюндюк Бардымского округа и Нижний Сып Уинского округа. Объекты строятся в том числе благодаря национальному проекту "Образование.