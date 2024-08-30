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Балет, выставки и спектакли: куда сходить в Самаре в предстоящие выходные 31 августа — 1 сентября 2024 года

Полная афиша мероприятий в Самаре на 31 августа — 1 сентября. Рассказываем, куда можно сходить в выходные.

Источник: Комсомольская правда

Выставки, спектакли, балет — эти и многие другие события пройдут в Самаре в предстоящие выходные. В городе запланировано множество мероприятий на любой вкус. «КП-Самара» собрала самые интересные из них. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024 года.

Спектакли в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024

«Щенок» (0+).

Когда: 1 сентября, 12.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: от 500 рублей.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Анны Богачевой и Елены Новиковой «Дуня, клоун и щенок». Это история об одинокой женщине Дуне, которая находит щенка, но после теряет его. Щенок ищет свою хозяйку, но вместо нее находит одинокого клоуна Мишу…

«Ты прости меня» (16+).

Когда: 1 сентября, 18.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: от 500 рублей.

Этот спектакль об одиночестве, о потере близкого человека, о том, как трудно бывает просить прощения. В центре сюжета — брошенный всеми ворчливый старик, о непростой жизни которого предстоит узнать зрителям.

«Путешествие одного пианино» (6+).

Когда: 31 августа, 18.00.

Где: Струковский сад.

Билеты: от 1000 рублей.

Уникальный иммерсивный спектакль-променад «Путешествие одного пианино» от независимого уличного театра «Пластилиновый дождь», который уже покорил сердца самарской публики. Во время спектакля зритель находится в наушниках, оставаясь с историей один на один.

Выставки в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024

«На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» и «Музей Фабрики-кухни» (6+).

Когда: 31 августа и 1 сентября, с 10.00 до 21.00.

Где: филиал Третьяковской галереи (ул. Ново-Садовая, 149).

Билеты: 300−600 рублей.

Выставка охватывает период с 20-х годов XIX века до наших дней. На ней представлены хрестоматийные шедевры из экспозиции Третьяковской галереи и частных собраний.

«8 комнат» (12+).

Когда: 31 августа.

Где: выставочный зал «8 комнат» (ул. Куйбышева, 44).

Билеты: от 850 рублей.

Посетители выставки смогут провести наедине с собой 40 минут, в течение которых будут перемещаться из зала в зал, от картины к картине. Приблизившись к полотну, гости услышат музыку — она была написана специально для проекта.

Другие события в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024

Голограмма «Балет» (6+).

Когда: 1 сентября, 12.00 и 17.00.

Где: КРЦ «Радуга» (ул. Мичурина, 23).

Голограмма высочайшего качества создает эффект присутствия танцора на сцене. Во время представления танцовщица управляет стихиями, превращается в птиц и растворяется в воздухе.

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