Балет, выставки и спектакли: куда сходить в Самаре в предстоящие выходные 31 августа — 1 сентября 2024 года

Выставки, спектакли, балет — эти и многие другие события пройдут в Самаре в предстоящие выходные. В городе запланировано множество мероприятий на любой вкус. «КП-Самара» собрала самые интересные из них. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024 года.