Балет, выставки и спектакли: куда сходить в Самаре в предстоящие выходные 31 августа — 1 сентября 2024 года

Выставки, спектакли, балет — эти и многие другие события пройдут в Самаре в предстоящие выходные. В городе запланировано множество мероприятий на любой вкус. «КП-Самара» собрала самые интересные из них. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024 года.
Спектакли в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024
«Щенок» (0+).
Когда: 1 сентября, 12.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: от 500 рублей.
Спектакль поставлен по мотивам пьесы Анны Богачевой и Елены Новиковой «Дуня, клоун и щенок». Это история об одинокой женщине Дуне, которая находит щенка, но после теряет его. Щенок ищет свою хозяйку, но вместо нее находит одинокого клоуна Мишу…
«Ты прости меня» (16+).
Когда: 1 сентября, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: от 500 рублей.
Этот спектакль об одиночестве, о потере близкого человека, о том, как трудно бывает просить прощения. В центре сюжета — брошенный всеми ворчливый старик, о непростой жизни которого предстоит узнать зрителям.
«Путешествие одного пианино» (6+).
Когда: 31 августа, 18.00.
Где: Струковский сад.
Билеты: от 1000 рублей.
Уникальный иммерсивный спектакль-променад «Путешествие одного пианино» от независимого уличного театра «Пластилиновый дождь», который уже покорил сердца самарской публики. Во время спектакля зритель находится в наушниках, оставаясь с историей один на один.
Выставки в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024
«На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» и «Музей Фабрики-кухни» (6+).
Когда: 31 августа и 1 сентября, с 10.00 до 21.00.
Где: филиал Третьяковской галереи (ул. Ново-Садовая, 149).
Билеты: 300−600 рублей.
Выставка охватывает период с 20-х годов XIX века до наших дней. На ней представлены хрестоматийные шедевры из экспозиции Третьяковской галереи и частных собраний.
«8 комнат» (12+).
Когда: 31 августа.
Где: выставочный зал «8 комнат» (ул. Куйбышева, 44).
Билеты: от 850 рублей.
Посетители выставки смогут провести наедине с собой 40 минут, в течение которых будут перемещаться из зала в зал, от картины к картине. Приблизившись к полотну, гости услышат музыку — она была написана специально для проекта.
Другие события в Самаре в выходные 31 августа — 1 сентября 2024
Голограмма «Балет» (6+).
Когда: 1 сентября, 12.00 и 17.00.
Где: КРЦ «Радуга» (ул. Мичурина, 23).
Голограмма высочайшего качества создает эффект присутствия танцора на сцене. Во время представления танцовщица управляет стихиями, превращается в птиц и растворяется в воздухе.