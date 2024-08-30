Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у детей

«Да, действительно, есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США», — объяснил Юсупов.



Издание пишет, что 30 августа стало известно, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Кроме того, гражданство оказалось и у дочери Наили.