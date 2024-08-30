Названы регионы, жители которых приезжают в Свердловскую область.
Свердловскую область за январь — август посетили примерно два миллиона человек. Об этом заявила директор регионального департамента по туризму Эльмира Туканова.
По ее словам, на Средний Урал люди едут в основном из Башкирии, Пермского края, а также Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, значительную долю составляют туристы из Петербурга и Москвы. Наконец, приезжают в регион жители Кировской и Иркутской областей, Удмуртии и Югры.
Благодаря проведению международных крупных мероприятий, в регион приезжают и зарубежные гости. В 2024 году они были из Китая, ОАЭ, Белоруссии и Казахстана.