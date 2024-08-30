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Названы регионы, жители которых приезжают в Свердловскую область

Едут на Урал и из-за рубежа.

Названы регионы, жители которых приезжают в Свердловскую область.

Свердловскую область за январь — август посетили примерно два миллиона человек. Об этом заявила директор регионального департамента по туризму Эльмира Туканова.

По ее словам, на Средний Урал люди едут в основном из Башкирии, Пермского края, а также Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, значительную долю составляют туристы из Петербурга и Москвы. Наконец, приезжают в регион жители Кировской и Иркутской областей, Удмуртии и Югры.

Благодаря проведению международных крупных мероприятий, в регион приезжают и зарубежные гости. В 2024 году они были из Китая, ОАЭ, Белоруссии и Казахстана.