Названы регионы, жители которых приезжают в Свердловскую область.

По ее словам, на Средний Урал люди едут в основном из Башкирии, Пермского края, а также Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, значительную долю составляют туристы из Петербурга и Москвы. Наконец, приезжают в регион жители Кировской и Иркутской областей, Удмуртии и Югры.