На выходных в центре Омска не будет воды

31 августа, с 11:00 до 17:00 будет вестись ремонт водопровода на улице Краснофлотской. Под отключение попадут следующие дома: — Ул. Гагарина, 8/2, 28, 32/1; — Ул. Краснофлотская, 8, 15, 24, 33, 33/1; — Ул. К. Либкнехта, 33, 35; — Ул. Газетный переулок, 1, 3, 6/1, 6, 6а; — Ул. Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40; — Ул. Щербанева, 35; — Ул. Чехова, 3. В этот же период 1 сентября будет отключена холодная вода в 3 жилых домах и 14 административных зданиях: