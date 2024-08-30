На выходных в центре Омска не будет воды

Омскводоканал известил своих абонентов о проведении ремонтных работ, из-за которых на грядущих выходных, 31 августа и 1 сентября, не будет воды в некоторых домах в центре Омска.
31 августа, с 11:00 до 17:00 будет вестись ремонт водопровода на улице Краснофлотской. Под отключение попадут следующие дома: — Ул. Гагарина, 8/2, 28, 32/1; — Ул. Краснофлотская, 8, 15, 24, 33, 33/1; — Ул. К. Либкнехта, 33, 35; — Ул. Газетный переулок, 1, 3, 6/1, 6, 6а; — Ул. Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40; — Ул. Щербанева, 35; — Ул. Чехова, 3. В этот же период 1 сентября будет отключена холодная вода в 3 жилых домах и 14 административных зданиях:
— Ул. Ленина, д. 10, 10а; — Ул. П. Некрасова, д. 1, 1а, 3, 4, 6; — Ул. Музейная, д. 3; — Ул. Партизанская, д. 8, 10, 14; — Ул. Достоевского, д. 1, 2; — Ул. Победы, д.1а; — Ул. Голика, д. 2, 2а; — Ул. Спартаковская, д. 3;
Причина — ремонт на водопроводе по улице Ленина.
Омскводоканал просит граждан запастись питьевой водой.