Улицу Аминева в Самаре отремонтируют до начала учебного года

Ремонт на улице Аминева в Самаре вышел на финишную прямую. На ней уже начали укладывать верхний слой асфальта. А до этого подрядчик фрезеровал старый асфальт, заменил люки на 32 смотровых колодцах, заменил и поднял на проектную высоту 12 дождеприемников.
— Основные работы планируется завершить к началу учебного года, — сообщила пресс-служба администрации Самары.
Сроки важны, так как на улице Аминева располагаются школа № 102 и детский сад № 149, подростковый клуб «Ритм», художественная студия «Куб» и другие социальные объекты.
По словам подрядчика, в ночь на 31 августа перед одним из светофоров на улице сделают искусственную дорожную неровность. За две ночные смены планируется завершить основные работы. А въездные группы на внутриквартальные территории уже отремонтировали.