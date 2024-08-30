Улицу Аминева в Самаре отремонтируют до начала учебного года

Ремонт на улице Аминева в Самаре вышел на финишную прямую. На ней уже начали укладывать верхний слой асфальта. А до этого подрядчик фрезеровал старый асфальт, заменил люки на 32 смотровых колодцах, заменил и поднял на проектную высоту 12 дождеприемников.